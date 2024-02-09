涧西区东方二小：“西游大闯关”，让孩子们爱上阅读

“孙悟空身上的优秀品德是勇敢无畏、忠诚正直、爱憎分明，我也要做这样的人！”昨日下午，在涧西区东方二小多媒体教室内，身穿齐天大圣服装的5年级5班学生汪昊宸站在台上高声说。

刚刚过去的寒假，东方二小没有给学生布置常规的寒假作业，而是用阅读计划引导学生在假期里多读书、读好书，从书籍中汲取多学科知识，自己动手制作阅读手册。开学后，东方二小也没有着急上课，而是决定用一周时间举办形式多样的阅读活动，帮助学生回顾在寒假里阅读过的书籍，梳理其中包含的多学科知识。

汪昊宸所在的5年级开展的是“西游大闯关”阅读活动，要求每名学生选择《西游记》中的一个人物进行角色扮演，并结合所扮演的角色上台演讲，谈谈自己的读书感悟。

在活动现场，“观音菩萨”“太上老君”“铁扇公主”等由学生扮演的《西游记》人物齐聚教室，依次上台自我介绍。在闯关环节，各路“神仙”以小组为单位闯关，通过大转盘的形式随机抽取一个关卡，根据关卡内容参与挑战，挑战成功者可获五星奖励。

“唐僧师徒四人身上有哪些优秀品德值得我们学习？”“孙悟空腾云驾雾的本领令人向往，云是如何形成的？”“大闹天宫对应的是哪个英语词组？”……记者在现场看到，这些关卡融合了多个学科的知识，让孩子们在潜移默化中汲取书籍中的智慧。

“读书不只是为了考试，身为教育工作者，我们希望孩子们通过阅读链接外部世界、丰富人生体验。今后，我们还将继续举办形式多样的阅读活动，将知识传授、能力训练和思想道德建设结合在一起，助力未成年人思想道德建设，帮助他们健康快乐成长。”东方二小相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）