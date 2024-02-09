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洛平：为新文旅注入更多“速度与激情”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.02 08:44

　　世界青年场地自行车锦标赛将于8月在洛举行，该项赛事在我国首次举办，是国际自行车领域最高水平的青年单项赛，预计有40多个国家和地区的运动员参赛。当新文旅遇见“速度与激情”，能否擦出火花，成为游客“打卡”洛阳的一种新方式，令人期待。

　　有人说，旅行本身就是一种酣畅淋漓的运动。随着全民健身成为生活新风尚，不少城市放出了“体育+文旅”的吸引客流“大招”，举办和培育大型体育赛事，带动游客“跟着赛事去旅行”。比如杭州亚运会引来游客潮，把城市推上热门旅游胜地榜。

　　“体育+文旅”，是洛阳最激情的“打开方式”。近年来，我市在加快城市提质，大建社区体育公园、打造“家门口的健身房”的基础上，引进了一批体育品牌赛事，构建了文体旅融合新场景。从高水平举办帆船邀请赛，时尚和充满活力的帆船运动，引得广大市民围观洛河之上，到成功举办省运会，首次以城市为背景，以遗址为舞台，让穿越千年的“大遗址”变成时尚美丽的“会客厅”，一项项赛事吸引游客前来，留住过夜游客，实现了体育赛事与文旅文创的融合双赢。

　　新文旅需注入更多“速度与激情”。洛阳文旅要想“长红”，必须持续引流。这次世青赛，将吸引大批自行车迷和游客在观赛之余，在湖光山色中放飞自我，在千年遗址上吐故纳新，在运动中发现诗和远方，定能拉动洛阳文旅热度攀升。我们要提前谋划、精心筹备、运营前置，让世青赛带来的“流量”真正转化为文旅消费的“留量”！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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