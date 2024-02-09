2月29日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在中央深改委、中央财经委等会议上的重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

2月29日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在中央深改委、中央财经委等会议上的重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议指出，全市纪检监察机关要进一步强化“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”全局意识，紧紧围绕市委经济工作会议部署的重点任务，聚焦重点工作充分发挥监督专班职能作用，以有力有效监督确保实现经济发展“开门红”。要持续树牢“像保护眼睛一样护航企业健康发展”的工作理念，深入整治破坏营商环境的典型问题，不断提振企业发展信心。要深入推动市委激发“四敢”活力意见落实落细，为现代化洛阳建设提供坚强保障。

会议强调，全市纪检监察机关要进一步提高政治站位，把接受省委巡视作为坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，全力支持配合省委巡视组工作，对巡视组发现的问题照单全收，即知即改、立行立改、边巡边改，高质量做好巡视巡察整改“后半篇文章”。

会议要求，要不折不扣抓好中央纪委、省纪委和市纪委全会部署任务的落实，深度研究谋划全年纪检监察各项重点工作，纵深推进全面从严治党、党的自我革命，努力开创洛阳纪检监察工作高质量发展新局面。

会议审议了《关于开展重复举报突出问题集中整治的工作方案》，强调要切实解决群众合理合法诉求，以信访举报工作高质量推动纪检监察工作高质量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄)