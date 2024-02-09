洛阳双休日天气转暖 适合外出游玩

今日：晴天间多云，气温0℃～13℃。

这个双休日，天气不错，非常适合外出游玩。

“七九河开，八九燕来”，此时天气转暖，河水解冻，燕子从南方归来，万物复苏。我国从南到北，陆续进入春耕时节，南方春耕紧，北方备耕忙。

省气象服务中心提醒，双休日我省天气晴朗、阳光明媚，但下周初(4日、5日)冷空气“来扰”，我省又将迎来大风、降温、降水天气。好在这次降温时间短，从5日起，气温迅速回升。季节更替，乍暖还寒，广大市民要密切关注天气变化，及时调整着装，谨防感冒。

市气象台根据最新气象资料分析，3月4日前后受冷空气扩散及高空短波槽东移的共同影响，洛阳有弱降水，未来一周气温较前期缓慢回升。

最近几天天气预报

今日：晴天间多云，气温0℃～13℃。

明日：多云到阴天，部分地区转小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，气温0℃～17℃。

4日(周一)：阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，气温5℃～10℃。

5日(周二)：阴天转多云，西北风4级左右，阵风7级左右，气温4℃～13℃。

6日(周三)：多云转晴天，气温1℃～16℃。

7日(周四)：晴天间多云，气温1℃～16℃。

8日(周五)：晴天间多云，气温3℃～18℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）