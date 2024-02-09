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6月30日前，洛阳这些儿童须补种脊灰疫苗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.02 10:58

　　3月1日，记者从洛阳市疾控中心获悉，按照国家统一部署，洛阳市将在近日启动脊灰灭活疫苗补种工作，6月30日前，无论是否本地建档儿童，只要符合接种条件，都可以免费补足脊髓灰质炎灭活疫苗接种。

　　洛阳市疾控中心免疫规划专家田鹏介绍，脊髓灰质炎(以下简称脊灰)是由脊灰病毒引起的一种急性肠道传染病。因患者多为6月龄到5岁儿童，主要症状是发热、全身不适，严重时肢体疼痛，甚至发生分布不规则和轻重不等的弛缓性瘫痪，这种病又称小儿麻痹症。

　　1978年，我国实行计划免疫后，脊灰发病率逐年下降。2000年，我国实现消灭脊灰的目标，此后进入维持无脊灰状态，国家也适时调整了脊灰疫苗免疫程序。如2016年5月，我国对脊灰疫苗免疫程序进行第一次调整，全国范围内实施1剂次脊灰灭活疫苗(含Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型病毒)和3剂次二价脊灰减毒活疫苗(含Ⅰ、Ⅲ型病毒)的免疫程序。2019年12月，我国对脊灰疫苗免疫程序进行第二次调整，全国范围内实施2剂次脊灰灭活疫苗和2剂次脊灰减毒活疫苗的免疫程序。

　　目前，《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明(2021年版)》规定的脊灰疫苗免疫程序共接种4剂次，其中2月龄、3月龄各接种1剂次脊灰灭活疫苗，4月龄、4周岁各接种1剂次脊灰减毒活疫苗。

　　虽然我国早已实现消灭脊灰的目标，但随着出入境人员流动愈加频繁，脊灰输入风险也不断增加。尤其是近年来，全球多个国家相继发生脊灰疫情，特别是Ⅱ型疫苗衍生脊灰病毒引起的疫情。在全球最终实现消灭脊灰目标之前，只要其他国家和地区存在脊灰病毒的传播和流行，我国就持续面临脊灰病毒输入及传播风险。

　　为了加强“针对Ⅱ型脊灰病毒”的免疫保护效果，今年1月30日，我国决定开展有关人群第二剂次脊灰灭活疫苗补种工作，针对只接种过1剂次脊灰灭活疫苗的适龄儿童，增加1剂次脊灰灭活疫苗接种，以提高相关人群机体预防Ⅱ型脊灰病毒的抗体阳转率，使得保护更加全面。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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