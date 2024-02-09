洛阳市促进慈善事业高质量发展工作推进会召开

昨日，全市促进慈善事业高质量发展工作推进会召开，总结去年工作，部署今年任务，持续推动我市慈善事业取得新成效。 昨日，全市促进慈善事业高质量发展工作推进会召开，总结去年工作，部署今年任务，持续推动我市慈善事业取得新成效。 副市长、市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长王国辉，市政协原主席、市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长杨炳旭参加会议。 会议指出，去年，我市扎实开展慈善募捐工作，全年接收社会各界捐赠款物价值1.44亿元，是2022年的1.33倍，募捐数额在全省位次稳步上升。 会议强调，要提升政治站位，深入学习贯彻习近平总书记关于慈善工作的重要指示批示精神，抓住用好重大机遇，助力实现共同富裕。要聚焦“幸福家园”等重点项目，精准开展募捐救助活动，打通慈善为民“最后一公里”。要注重工作创新，培育各级慈善组织，滋育多元慈善主体，引育新业态新模式，引领慈善事业发展。要强化基层基础，健全完善工作体系，加强基层服务平台和志愿者队伍建设，提升助推乡村振兴能力水平。要持续加强政府监管、社会监督、信息公开，加强统筹领导，完善组织体系，为推进现代化洛阳建设贡献慈善力量。 会议公开了2023年市慈善联合总会募捐救助信息，市委直属机关工委等5家单位作典型发言。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王琰)