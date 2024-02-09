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凝聚新的社会阶层人士力量 助力经济社会高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.01 08:24

　　昨日，市委常委、统战部部长韩治群调研新的社会阶层人士统战工作。

　　在河南品讯网络科技有限公司，韩治群参观企业文化长廊，听取新阶层统战工作品牌“寻美·河南”“寻美·洛阳”运营情况，详细了解创作团队的发展轨迹、运营现状及未来规划，勉励团队要立足洛阳实际，持续提升创新能力，打造更多具有洛阳特色的文化产品和服务。

　　韩治群指出，洛阳历史悠久、文化厚重，文化市场潜力巨大，为企业发展带来了宝贵机遇。要坚持创新驱动，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，深挖传统文化的时代价值，以新技术、新手段赋能文化创新创造，彰显独特文化魅力。要加强品牌塑造，提供个性化、定制化、信息化一站式服务，更好满足消费者多样化需求，提升企业核心竞争力，不断开辟新赛道、积蓄新动能。要强化市场意识，坚持市场化运作、融合化发展，努力实现社会效益与经济效益双赢，吸引更多新的社会阶层青年群体来洛创新创业，助力经济社会高质量发展。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 方飞 杜蕊蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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