提升人大工作质效 服务保障中心大局

昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集中学习会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集中学习会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要指示和重要文章精神，集中学习了《中华人民共和国爱国主义教育法》《中国共产党巡视工作条例》和省委、市委重要会议精神。会议研究了庆祝人民代表大会制度建立70周年宣讲、人大代表履职风采及“你我身边的民主”专题宣传报道，科技创新、文旅融合新业态培育等教科文卫领域相关监督，“12345”政务服务便民热线监督，人大代表公安机关交通规范执法流动工作站，“监督质效提升年”等活动方案。会议还听取了市法检“两院”2023年涉企案件评议整改落实情况汇报。

李保国强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，努力在学深悟透上下功夫、在贯彻落实上见真章，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要始终坚定人民代表大会制度自信，以人民代表大会制度建立70周年为契机，扎实开展宣讲等工作，持续营造舆论氛围，统一思想认识，让人民代表大会制度这一国家根本政治制度更加深入人心，推动人大职能优势充分发挥，为现代化洛阳建设重振洛阳辉煌发挥积极作用。要全面提升监督质效，深入研究总结人大监督特点、规律，建立完善监督体制机制，选择好突破口、谋划好出彩点，高质量抓好“监督质效提升年”活动，持续强化监督职能、增强监督刚性。要持续激励干部担当作为，健全完善量化考评机制，营造风清气正干事环境，不断增强集体荣誉感和家国情怀，激励引导广大党员干部立足岗位担当尽责，以实实在在的工作成效交上群众满意的履职答卷。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)