洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提升人大工作质效 服务保障中心大局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.01 08:29

　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集中学习会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要指示和重要文章精神，集中学习了《中华人民共和国爱国主义教育法》《中国共产党巡视工作条例》和省委、市委重要会议精神。会议研究了庆祝人民代表大会制度建立70周年宣讲、人大代表履职风采及“你我身边的民主”专题宣传报道，科技创新、文旅融合新业态培育等教科文卫领域相关监督，“12345”政务服务便民热线监督，人大代表公安机关交通规范执法流动工作站，“监督质效提升年”等活动方案。会议还听取了市法检“两院”2023年涉企案件评议整改落实情况汇报。

　　李保国强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，努力在学深悟透上下功夫、在贯彻落实上见真章，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要始终坚定人民代表大会制度自信，以人民代表大会制度建立70周年为契机，扎实开展宣讲等工作，持续营造舆论氛围，统一思想认识，让人民代表大会制度这一国家根本政治制度更加深入人心，推动人大职能优势充分发挥，为现代化洛阳建设重振洛阳辉煌发挥积极作用。要全面提升监督质效，深入研究总结人大监督特点、规律，建立完善监督体制机制，选择好突破口、谋划好出彩点，高质量抓好“监督质效提升年”活动，持续强化监督职能、增强监督刚性。要持续激励干部担当作为，健全完善量化考评机制，营造风清气正干事环境，不断增强集体荣誉感和家国情怀，激励引导广大党员干部立足岗位担当尽责，以实实在在的工作成效交上群众满意的履职答卷。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    双腿发沉或提示这些问题
    双腿发沉或提示这些问题
    双腿发沉或提示这些问题
        “我妈最近总感觉双腿发沉，她说是因为自己年纪大了，但我觉得还是来医院看看心里踏实。”近日，42岁的常女...
  • ·“来自远古的召唤”？这些人群别轻易感受
  • ·血糖突然升高不一定是糖尿病
  • ·专家解读新版《指南》 讲解老年糖尿病管理
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 明确责任！洛阳发布2024年重点工作任...
  • 3月1日起严查！洛阳开展停车秩序集中...
  • @洛阳市民：3月1日起这些费用纳入医保
  • 隋唐洛阳城上榜！全国考古遗址保护展...
  • 通报表扬！洛阳“学习强国”学习平台...
  • 徐衣显与广东步步高集团董事谢卫东举...
  • 3000余个就业岗位！3月1日洛阳将举办...
  • 落实校园食品安全主体责任！洛阳印发...
  • 治水兴水！洛阳市部署开展水利工程标...
  • 新安县南李村镇：发展设施渔业 助农增...
    		•
    百姓呼声
    建议洛阳地铁将与洛阳相关诗词印把手上
    洛阳市要全面禁行低速电动四轮？（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    舞者

    赏梅

    拍干枝梅

    隋唐灯展
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605