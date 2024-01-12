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洛阳市总工会十五届九次全委（扩大）会议召开 杨骁出席会议并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.29 22:22

　　2月29日，市总工会十五届九次全委(扩大)会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实全国、全省总工会和市委全会相关部署要求，梳理总结去年工作，部署安排今年重点任务，不断推进工会工作创新发展、高质量发展。

　　市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话，市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳就具体工作进行安排部署。

　　杨骁充分肯定市总工会去年工作成效。他强调，全市各级工会组织和广大职工要始终坚持党对工会的全面领导，持续巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。要主动融入中心大局，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，找准切入点、着力点、结合点，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，持续深化产业工人队伍建设改革，更好发挥工会组织在平安建设中的作用，团结引领广大职工在现代化洛阳建设新征程中建功立业。要认真履行维权服务职责，始终把职工生命安全放在首位，高度重视下岗职工、高校毕业生等群体就业工作，健全完善以普惠性服务和精准帮扶为重点的职工维权服务体系，提升工会工作法治化水平，让广大职工群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。要持续深化工会改革和建设，深入推进新经济组织、新社会组织、新就业群体建会入会工作，按照“强三性、去四化”要求做好工会改革“后半篇”文章，加强智慧工会建设，更好发挥工会桥梁纽带作用，努力为现代化洛阳建设贡献更多工会力量。

　　会议审议通过了市总工会工作报告、经审工作报告，并对2023年度工会工作先进单位进行表彰。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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