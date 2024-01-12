单向掘进1535米！洛阳这项工程刷新河南省水利建设施工纪录

日前，在洛阳市前坪水库灌区汝阳供水工程现场，“前坪号”顶管机单向掘进1535米后，从3号隧洞出口破土而出，这一距离刷新了河南省水利硬岩顶管施工的掘进纪录。

日前，在洛阳市前坪水库灌区汝阳供水工程现场，“前坪号”顶管机单向掘进1535米后，从3号隧洞出口破土而出，这一距离刷新了河南省水利硬岩顶管施工的掘进纪录。

前坪水库灌区工程是国家和河南省“十四五”规划实施的重点项目。首批开工的北干管汝阳供水工程将新建输水管道和隧洞22.7千米。

“传统隧洞开挖时常使用的‘钻爆法’，存在施工周期长、安全隐患大、影响生态环境等缺点，整体施工效率较低。”前坪水库灌区汝阳供水工程相关负责人表示，此次3号隧洞的贯通创新采用了“超长距离硬岩顶管施工技术”，即借助顶推设备将管道顶入土层之中，具有施工进度快、安全、对地层扰动小、施工成本低等特点。