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单向掘进1535米！洛阳这项工程刷新河南省水利建设施工纪录
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.29 21:11
 

　　日前，在洛阳市前坪水库灌区汝阳供水工程现场，“前坪号”顶管机单向掘进1535米后，从3号隧洞出口破土而出，这一距离刷新了河南省水利硬岩顶管施工的掘进纪录。

　　前坪水库灌区工程是国家和河南省“十四五”规划实施的重点项目。首批开工的北干管汝阳供水工程将新建输水管道和隧洞22.7千米。

　　“传统隧洞开挖时常使用的‘钻爆法’，存在施工周期长、安全隐患大、影响生态环境等缺点，整体施工效率较低。”前坪水库灌区汝阳供水工程相关负责人表示，此次3号隧洞的贯通创新采用了“超长距离硬岩顶管施工技术”，即借助顶推设备将管道顶入土层之中，具有施工进度快、安全、对地层扰动小、施工成本低等特点。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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