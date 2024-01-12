洛阳市图书馆招募传统文化传承志愿者

今日，洛阳图书馆微信公众号发布消息，该馆拟组建一支中华优秀传统文化传承志愿者团队，积极弘扬宣传中华优秀传统文化，即日起面向社会招募志愿者。
今日，洛阳图书馆微信公众号发布消息，该馆拟组建一支中华优秀传统文化传承志愿者团队，积极弘扬宣传中华优秀传统文化，即日起面向社会招募志愿者。
今日，洛阳图书馆微信公众号发布消息，该馆拟组建一支中华优秀传统文化传承志愿者团队，积极弘扬宣传中华优秀传统文化，即日起面向社会招募志愿者。
报名条件：
1.中华优秀传统文化传承志愿者需在传统文化、国学研究、非遗传承等方面有所专长，拥有良好沟通表达能力；
2.热衷于传统文化传播，并希望能够参与传统文化普及活动；
3.在典籍文化、书法、国画、吟诵、传统乐器、戏曲、武术、古典舞、碑拓、剪纸、风筝扎制、木版年画、传统服饰、围棋、陶艺、投壶、茶艺或其他传统文化、技艺方面有所专长等。
工作内容：
1.定期为市民举办国学讲座，讲授传统文化知识，展示传统技艺，参与策划组织各类公益活动；
2.策划组织或参与各类公益活动的筹备、实施、宣传等。
洛阳市图书馆将为中华优秀传统文化传承志愿者颁发志愿者证书，并对优秀志愿者进行表彰。报名电话：13592066213、0379-61289131。⑥
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