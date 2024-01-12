洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市图书馆招募传统文化传承志愿者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳图书馆 2024.02.29 20:05

　　今日，洛阳图书馆微信公众号发布消息，该馆拟组建一支中华优秀传统文化传承志愿者团队，积极弘扬宣传中华优秀传统文化，即日起面向社会招募志愿者。

　　报名条件：

　　1.中华优秀传统文化传承志愿者需在传统文化、国学研究、非遗传承等方面有所专长，拥有良好沟通表达能力；

　　2.热衷于传统文化传播，并希望能够参与传统文化普及活动；

　　3.在典籍文化、书法、国画、吟诵、传统乐器、戏曲、武术、古典舞、碑拓、剪纸、风筝扎制、木版年画、传统服饰、围棋、陶艺、投壶、茶艺或其他传统文化、技艺方面有所专长等。

　　工作内容：

　　1.定期为市民举办国学讲座，讲授传统文化知识，展示传统技艺，参与策划组织各类公益活动；

　　2.策划组织或参与各类公益活动的筹备、实施、宣传等。

　　洛阳市图书馆将为中华优秀传统文化传承志愿者颁发志愿者证书，并对优秀志愿者进行表彰。报名电话：13592066213、0379-61289131。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    血糖突然升高不一定是糖尿病
    血糖突然升高不一定是糖尿病
    血糖突然升高不一定是糖尿病
        最近，61岁的糖友赵霞(化名)心神不宁，“前几天，觉都睡不好，特别担心孩子也得了糖尿病。”她说。
  • ·专家解读新版《指南》 讲解老年糖尿病管理
  • ·每周吃5个以上鸡蛋真能降低糖尿病风险吗
  • ·孩子咬指甲、揪头发，或跟压力大有关
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 算算看！河南新高考等级赋分办法公布
  • 阴冷天气接近尾声 晴好天气已在路上
  • 国际先进水平！世界最大智能化自磨机...
  • 年轻干部领题调研助推洛阳新文旅产业发展
  • 洛阳市文化遗产保护传承座谈会召开
  • “洛阳铝”热销！万基控股集团今年以...
  • “武皇盛宴”开辟餐饮行业“沉浸式”...
  • “洛阳国际推荐官”带您游神都
  • 洛阳丰收芬美得：赶订单 出口忙
  • 74岁的王一晨：亲手制作结婚家具 一用...
    		•
    百姓呼声
    建议洛阳地铁将与洛阳相关诗词印把手上
    洛阳市要全面禁行低速电动四轮？（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    隋唐园探梅

    洛河岸边

    赏梅

    隋唐灯展
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605