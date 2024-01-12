今年，洛阳市要评定A级以上社区养老服务设施150个

《2024年洛阳市重点民生实事工作方案》提出，今年洛阳市要评定A级以上社区养老服务设施150个，全市A级以上社区养老服务设施达到500个。

《2024年洛阳市重点民生实事工作方案》提出，今年洛阳市要评定A级以上社区养老服务设施150个，全市A级以上社区养老服务设施达到500个。

2月29日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，2020年以来，洛阳市共评定A级以上社区养老服务设施366个。A级以上社区养老服务设施是如何评定的？为老人提供哪些养老服务？记者对此进行了采访。

当日上午，洛报融媒记者来到位于瀍河区恒大绿洲东区的塔湾街道综合养老服务中心，这是一家5A级社区养老服务设施，由光大百龄帮负责运营。上午10点，入住该中心的老人进行集体活动，在养老护理员的带领下，做起了健身操。

晨起、早餐、做操、茶点、午餐、午休……晚餐、就寝，在塔湾街道综合养老服务中心的墙上有一块长者时间轴，从早上6点半到晚上9点，入住老人的生活丰富多彩。

“老人们大多早上五六点就睡醒了，我们就依从老人的生活习惯，为他们提供养老服务。”塔湾街道综合养老服务中心负责人杨翼说，该中心面积2000平方米，内设37张床位，现在入住31位老人，设有助浴间、康复理疗室、医疗站、书画室、日间照料室等，可为入住老人和社区老人提供助餐、助浴、医疗、康复、托养、日间照料等服务。

“我对这里的养老服务很满意，住在这里，能给子女们减轻养老负担。”91岁的刘女士说，她之前就想入住养老服务中心，可是老伴儿不同意。2022年6月，老伴儿因病去世后，她再次向子女提出入住养老服务中心，经过考察，最终选择了这里。