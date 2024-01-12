增长27.7%！洛阳去年技术合同额再创历史新高

记者从洛阳市科技局获悉，2023年洛阳全市技术合同成交额145.4亿元，同比增长27.7%，体现出区域科技创新日趋活跃态势。

记者从洛阳市科技局获悉，2023年洛阳全市技术合同成交额145.4亿元，同比增长27.7%，体现出区域科技创新日趋活跃态势。

技术合同成交额是衡量科技成果转移转化的重要指标。去年以来，洛阳把加快技术转移转化作为实施创新驱动发展战略的重要抓手，积极推进技术转移示范机构建设，壮大专业化技术转移人才队伍，完善政策环境和支撑保障，全年培育各级技术转移示范机构75家，技术经理人1247人，深度赋能技术交易市场发展。去年全年，洛阳全市交易呈现出以下特点——

重大技术交易占比较高。去年洛阳共成交亿元及以上重大技术合同26项，成交额100.8亿元，较上年增长39.39%，占全市技术合同成交额的69.3%。

企业创新主体地位突出。去年洛阳企业技术合同成交额140.4亿元，同比增长28%，占全市技术合同成交额的96.6%。此外，洛阳吸纳技术合同成交额144.2亿元，其中，企业吸纳技术合同金额105.8亿元、同比增长10.2%，占全市吸纳技术合同总成交额的73.4%。

“产学研”融合向纵深推进。去年洛阳各高校技术合同成交额2.7亿元，同比增长353.8%，其中，先进制造、新材料及其应用、生物医药和医疗器械领域技术合同占比较高，这显示高校技术转移增长趋势明显，协同创新日益紧密。

下一步，洛阳市科技局将在推动职务科技成果权属改革、完善技术转移服务体系、提升技术交易服务效能等方面进一步发力，持续完善“政策引导+精准辅导+跟踪服务”工作机制，优化提升技术合同认定登记服务，促进科技成果转移转化，努力把科技创新成果转化为现实生产力，带动洛阳科技实力不断增强、科技创新支撑引领能力大幅提升。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 刘燕聪 文/图）