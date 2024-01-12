10门课程 ，免费报名！洛阳为少年儿童举办公益课堂

2月29日，记者从团洛阳市委获悉，洛阳市青少年活动中心2024年第一期公益课堂即将开课。本期共开设口才、网球、羽毛球、少儿硬笔班、武术等10门课程，现面向全市征集适龄少年儿童报名，报满即止。
●招生对象
全市身体健康、能适应教学要求的青少年。
●收费情况
免收培训费。部分项目如需学习资料、器材等，由学员自由购买。
●报名方式
请家长携带学生户口本(或身份证)，前往洛阳市青少年活动中心(洛阳市涧西区丽新路6号)现场登记报名。
●报名人数
每名学生仅限报1个班，因名额有限，按报名先后顺序，报满即止。留守儿童、外来务工人员子女及低收入家庭子女优先录取。
●具体课程及开课时间
（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 付楠楠）
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