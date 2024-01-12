3000余个就业岗位！3月1日洛阳将举办专场招聘会

找工作，看过来！洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，3月1日(本周五)，洛阳将举办2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会。

找工作，看过来！洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，3月1日(本周五)，洛阳将举办2024年洛阳市“春风行动”重点企业保障用工专场招聘会。

●活动时间

2024年3月1日(周五)9:00 —12:00

●活动地点

洛龙区泉舜北广场

●主办单位

洛阳市人力资源和社会保障局

洛阳市总工会

●承办单位

洛阳市人力资源和公共就业服务中心

洛龙区人力资源和社会保障局

据悉，今年“春风行动”的主题是“春风送岗促就业 精准服务助发展”。本次专场招聘会由洛阳市人力资源和社会保障局和洛阳市总工会联合主办，是一场大型综合性招聘会。

工艺工程师、土建工程师、JAVA工程师、会计财务、总经理助理、管培生、文职文员……记者了解到，活动现场将有100家用人单位提供3000余个工作岗位，其中不乏洛阳LYC汽车轴承科技有限公司、洛阳正大食品有限公司、河南通达电缆股份有限公司、洛阳市浩洋服饰有限公司等优质企业。

同时，招聘会将在现场设立档案管理、流动党委、创贷政策以及劳动保障等政策咨询处，围绕春风行动提供各项政策咨询服务，全方位做好就业服务保障。

如果您无法到现场参加招聘活动，“春风行动”直播带岗招聘活动将与现场招聘活动同步进行。您可以通过“洛阳大就业服务”抖音号、“洛阳就业服务”微信视频号、“潮广播”视频号等参与线上招聘，与企业“面对面”交流。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 秦梦鸽 文/图）

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