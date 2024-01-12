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隋唐洛阳城上榜！全国考古遗址保护展示十佳案例揭晓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.29 17:24
隋唐洛阳城内沉浸式项目

　　29日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，全国考古遗址保护展示十佳案例宣传推介活动终评结果揭晓，洛阳申报的“隋唐洛阳城大遗址保护与城市发展和谐共处”项目榜上有名。

　　隋唐洛阳城始建于隋，沿用至北宋末年，时间长达530余年，其建筑规模、平面布局对后世影响深远，在中华文明史上具有突出价值。洛阳市文物局相关负责人介绍，近年，洛阳积极探索大遗址保护新形态，力争在全国率先打造国家遗址公园3.0版本，沿隋唐洛阳城中轴线从南向北谋划并实施天街、天津桥、永泰门、宫城北区轴线、玄武门、九洲池(二期、三期)、研学露营主题公园等重点项目，着力打造独具魅力的隋唐文化标识，叫响“盛世隋唐”品牌。

　　目前，隋唐洛阳城国家考古遗址公园宫城核心区的遗址展示面积达930亩。隋唐洛阳城以打造“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”文旅新业态、着力塑造大遗址活化利用的文旅文创融合新品牌为导向，把优秀传统文化进行现代化演绎，为观众打开了感受文化魅力的新窗口，成为广受欢迎的网红打卡地。隋唐洛阳城国家考古遗址公园建设，有力促进了洛阳文物活化利用、老城改造更新及文旅融合发展，已成为新的城市名片和文化地标。

　　由中国考古学会、中国文物报社主办的全国考古遗址保护展示十佳案例宣传推介活动旨在宣传推广考古遗址在保护、管理、研究、展示、利用等方面的典型做法和经验，为进一步提升考古遗址保护展示利用水平提供全国范例，扩大考古遗址的社会影响力和公众参与度。活动自2023年9月启动以来，得到全国考古遗址地的积极响应和踊跃参与。评选过程中，来自考古院所、博物馆和高校等机构的专家，通过资料审阅、综合评议和投票推荐，最终遴选出十佳案例。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 曹薇薇 张瀚月 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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