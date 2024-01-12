明确责任！洛阳发布2024年重点工作任务分解

近日，洛阳市政府发布《关于政府工作报告提出的2024年重点工作任务分解的通知》，对今年重点工作进行任务分解、责任明确，推动既定目标任务高效率推进、高质量完成。

近日，洛阳市政府发布《关于政府工作报告提出的2024年重点工作任务分解的通知》(以下简称《通知》)，对今年重点工作进行任务分解、责任明确，推动既定目标任务高效率推进、高质量完成。

《通知》聚焦政府工作报告中10个方面的重点工作，细化分解了10个方面36项116个具体任务，涉及项目建设、消费提质、创新引领、产业发展、服务企业、绿色转型、城市经济、乡村振兴、文旅融合、民生保障、风险防范等高质量发展的关键环节、重点领域、重要任务。

比如说，在推动产业发展上，政府工作报告提出“前瞻性构建现代化产业体系，大力发展新质生产力”的目标。通知对其涉及的“发展壮大先进制造”“提质升级新服务”“高效配置先进优质生产要素”等10余个具体任务逐一明确了牵头领导、牵头单位、责任单位，实现任务清单化、清单责任化、责任时效化，确保层层有人抓、事事有人管、件件能落实。

《通知》要求，各牵头单位和责任单位要高度重视，尽快制定具体落实方案，明确时间节点、责任领导、主要措施，建立工作台账、扎实推进，并于每季度末向市政府报告重点工作进展情况，年底前向市政府报告全年工作落实情况。

下一步，洛阳市政府办公室将对推进情况进行跟踪督办、定期通报，确保各项工作任务圆满完成。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)

附：洛阳市人民政府关于政府工作报告提出的2024年重点工作任务分解的通知