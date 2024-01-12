通报表扬！洛阳“学习强国”学习平台先进单位和个人名单公布 您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 来源: 洛阳网 2024.02.29 15:39 核心提示： 2月29日，洛报融媒记者从洛阳市委宣传部获悉，洛阳市决定对“学习强国”学习平台2023年度学用工作先进单位和先进个人进行通报表扬，进一步树立榜样，营造浓厚学习氛围。 2月29日，洛报融媒记者从洛阳市委宣传部获悉，洛阳市决定对“学习强国”学习平台2023年度学用工作先进单位和先进个人进行通报表扬，进一步树立榜样，营造浓厚学习氛围。 2月29日，洛报融媒记者从洛阳市委宣传部获悉，洛阳市决定对“学习强国”学习平台2023年度学用工作先进单位和先进个人进行通报表扬，进一步树立榜样，营造浓厚学习氛围。 2023年，洛阳市各级党组织着力深化“学习强国”学习平台学用工作，在平台推广、内容建设、融合发展、供稿策划等方面积极作为，取得了新成效，涌现了一批先进单位和个人。此次表扬对象包含2023年度管理工作先进单位、供稿工作先进单位、优秀供稿员(审核员)和学习标兵。 附：“学习强国”学习平台洛阳市2023年度学用工作先进单位和先进个人名单 一、管理工作先进单位(8个) 中共洛龙区委宣传部 中共涧西区委宣传部 中共汝阳县委宣传部 中共伊川县委宣传部 中共洛宁县委宣传部 中共栾川县委宣传部 中共新安县委宣传部 中共偃师区委宣传部 二、供稿工作先进单位(6个) 洛阳日报社 洛阳广播电视台 中共新安县委宣传部 中共涧西区委宣传部 中共洛宁县委宣传部 中共栾川县委宣传部 三、优秀供稿员(审核员)(21名) 洛阳日报社：李砺瑾、李喆、贺舒军 洛阳广播电视台：陈静、韩宇平、吕文胜 新安县：赵景景 涧西区：王琳 伊川县：李元 洛龙区：张珍珍 洛宁县：郑泽坤 汝阳县：贺玉玉 宜阳县：梁芳芳 偃师区：薛喆 栾川县：侯豫炯 老城区：雷家琳 嵩县：廖会杰 孟津区：张威伟 伊滨区：倪睿 瀍河区：邓佳英 西工区：郝悦岚 四、洛阳市2023年度县(处)级领导干部“学习强国”学习标兵(20名) (按2023年度学习积分从高到低排序) 宋宏亮 洛阳市公安局督察支队 王明炎 洛阳市统计局 李森 洛阳文化旅游投资集团有限公司 原小战 涧西区税务局 武长勋 宜阳县委办公室 闫毅超 栾川县纪委监委 丁晓琴 洛阳市档案馆 张红 洛阳文化旅游投资集团有限公司 朱晶莹 洛阳市委直属机关工委 岳方纪 洛阳市人大常委会 刘德成 西工区政协 秦卫红 团市委 姬长江 省工人龙门疗养院 李靖华 洛阳市委直属机关工委 刘洪涛 洛阳市市场监督管理局 王跃华 洛阳市委党校 宋民杰 洛阳市公安局督察支队 冯永仁 洛阳市委巡察办 李跃武 洛阳市国防动员办公室 陈红伟 洛阳市人民检察院 五、洛阳市2023年度“学习强国”学习标兵(102名) (按2023年度学习积分从高到低排序) 李明博 洛龙区安乐街道安东社区 马新杰 洛阳市公交集团 赵艳辉 洛阳市纪委监委 张延峰 洛阳市产品质量检验检测中心 韩红阳 涧西区教体局 陈淑利 宜阳县中医院 张浩文 洛阳市公安局瀍河分局 雷宇飞 栾川县教体局 李兰红 洛龙区安乐街道安东社区 白连合 宜阳县三乡镇人民政府 尚修强 洛阳市审计局 倪岩岩 洛阳市交运集团 郭栋 洛阳市交运集团 于娟 洛龙区安乐街道安东社区 倪磊磊 洛阳市第三高级中学 郭喜锋 洛阳城乡建设投资集团有限公司 乔晓光 洛阳市实验高级中学 王朝聪 偃师区政协 陈新国 宜阳县香鹿山镇人民政府 金学敏 洛阳市职工活动中心 崔瑞敏 洛龙区学府街道大学城社区 陈新刚 宜阳县道路运输服务中心 霍兰宇 洛阳市园林绿化中心 岳新杰 孟津区公路事业发展中心 王建平 偃师区文物局 杨孝意 洛阳市交运集团 翟迎航 汝阳县小店镇人民政府 刘圣涛 洛阳市交通事业发展中心 李晶晶 洛阳市实验高级中学 张杰 洛阳市税务局第二稽查局 李泽坤 栾川县自然资源局 董丛生 栾川县税务局 熊俊 瀍河区五股路税务分局 马明鸽 栾川县教体局 宋卓 孟津区疾控中心 何思峰 洛阳市第三高级中学 夏清强 洛阳市教师发展中心 李进安 偃师区税务局 胡富军 偃师区政协 王伟华 伊滨区水利建设服务中心 李永旺 洛阳市委巡察办 张青霞 洛阳市交运集团 牛红莉 城乡一体化示范区税务局 王宏民 偃师区税务局 陈新慧 涧西区税务局 李星 洛阳市第十四高级中学 李利萍 洛阳市中等职业学校 刘俊涛 洛阳市统计普查中心 苗丽华 洛阳市节水服务中心 王永峰 洛阳市园林绿化中心 李柏信 西工区红山街道上寨社区 毛继光 洛龙区人民法院 刘二茹 洛阳市河渠事务中心 毛少波 洛阳市粮食和物资储备局 陈静 洛阳广播电视台 常国强 偃师区顾县镇卫生院 高健 伊川县委办公室 张宝剑 伊川县人力资源和社会保障局 时可可 洛阳LYC轴承有限公司 董媛 洛阳市第一高级中学 寇月莉 偃师区新华书店 杨勇 洛阳市公交集团 宁志恒 洛阳市第三高级中学 常新波 洛阳市第三高级中学 胡承勇 涧西区教体局 马利娜 洛阳市酒务小学 赵华暘 洛阳市生态环境综合行政执法支队老城大队 刘霖 洛阳市交通事业发展中心 姚政 洛龙区科技园街道乐天社区 陈志武 洛阳市实验中学 许军涛 洛阳市公安局森警支队 郭英武 涧西区瀛洲路街道办事处 邱虎昌 偃师区高龙镇绿景社区 吴利超 偃师区政协 郭甜菊 洛阳伊洛医院 周轲 栾川县发改委 尹小明 宜阳县税务局 陈露露 洛阳市交运集团 于瑞丹 洛龙区学府街道大学城社区 张素华 洛龙区第一实验小学隋唐城分校 左海涛 涧西区教体局 韩宝玲 洛龙区第一实验小学 程伟成 孟津区水利局 段建峰 西工区市场监管局西工监管所 闫高飞 洛阳市公安局交警支队 班发证 洛阳市交通事业发展中心 陈思蓉 洛阳市公安局洛龙分局 陆喜文 孟津区中医院 王宏伟 新安县交通局 高岩 河南洛神大酒店 王改卫 洛阳洛钢资产经营管理有限公司 李丽 洛阳市第一实验小学翠云路分校 梁丽娜 偃师区纪委监委 高丽 洛阳市公安局交警支队 狄庆辉 涧西区税务局 王蓉 嵩县总工会 梁小倍 洛龙区科技园街道 李茉莉 汝阳县实验小学 张艳 洛阳市审计局 刘君朋 涧西区教体局 张迁 洛阳市税务局第一稽查局 邢林涛 洛阳广播电视台 （洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹） [ 责任编辑：马勇玲 ] 返回洛阳网首页>> 相关阅读 县 区

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