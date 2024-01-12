洛阳出入境边防检查站党委副书记、政委吴兴隆到洛阳网参观

今日上午，洛阳出入境边防检查站党委副书记、政委吴兴隆一行到洛阳网参观，并开展深入座谈交流，详细了解洛阳日报报业集团发展建设历程及洛阳网全媒体平台建设成果。

今日上午，洛阳出入境边防检查站党委副书记、政委吴兴隆一行到洛阳网参观，并开展深入座谈交流，详细了解洛阳日报报业集团发展建设历程及洛阳网全媒体平台建设成果。 今日上午，洛阳出入境边防检查站党委副书记、政委吴兴隆一行到洛阳网参观，并开展深入座谈交流，详细了解洛阳日报报业集团发展建设历程及洛阳网全媒体平台建设成果。 参观过程中，吴兴隆一行深度了解洛阳网25年发展历程以及视频、图片、文字等多种形式于一体的全方位、立体化传播方式，对洛阳网全媒体平台建设成果表示赞赏。 座谈会上，洛阳日报报业集团党委副书记、总编辑李勇就近年来媒体融合的发展战略、创新实践等作了详细介绍。随后，洛阳网视频创意部、新媒体运营部业务精英围绕短视频平台运营与策划、新媒体运营及传播技巧进行专题讲解，助力洛阳出入境边防检查站提升新媒体宣传软实力，进一步做好普法宣传工作。(洛报融媒·洛阳网记者 张晓丹/文 孟德玺/图)