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3月1日起严查！洛阳开展停车秩序集中整治行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.29 11:45

　　2月29日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，为规范机动车有序停放，打造安全畅通的道路环境，为第41届中国洛阳牡丹文化节停车保障夯实基础，3月1日起，洛阳市将开展为期一个月的停车秩序集中整治行动，在全面治理的基础上，城管部门将对重点路段实行重点治理。

　　集中治理时间

　　2024年3月1日至4月1日

　　集中治理区域

　　涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区。

　　在全面治理的基础上，城管部门将对以下群众反映比较集中的重点路段实行重点治理。

　　●洛龙区(16条)

　　太康路、市府东街、市府西街、永泰街、政和路、开元大道、龙门大道、新伊大街、尚贤街、厚载门街、广利街、关林路、聂泰路、古城快速路、长兴街、英才路。

　　●涧西区(11条)

　　辽宁路、华夏路、丰华路、南昌路、珠江路、孙石路、集贤北街、丽春路、太原路、嵩山路、浅井南路。

　　●西工区(8条)

　　中州中路、嘉豫门大街、芳林路、汉屯路、纱厂南路、建福路、健康西路、九都中路。

　　●老城区(7条)

　　定鼎大道、中州中路、黄梅路、北大街、墨香路、九都东路、赵粉路。

　　●瀍河区(6条)

　　中州东路、九都东路、滨河北路、夹马营路、新街、民族路。

　　●伊滨区(3条)

　　康庄路、提驾庄街、白塔路。

　　洛阳市城市管理局有关负责人介绍，本次停车秩序集中整治行动将聚焦严重违停，对占压快车道、多排停放、逆向停放等5种严重违停行为进行重点治理。同时，城管部门将结合治理时效及群众诉求，对各区重点治理路段实行动态调整、适时调度。

　　在集中治理期间，城管部门对轻微违停先劝离纠正，联系不上车主或15分钟内无法纠正违停行为的，张贴“违停告知单”予以处罚。对造成交通拥堵、车辆缓行或存在交通安全隐患的严重违停行为，将依法依规予以拖离，坚决杜绝违停致堵、违停致乱、违停致事故的情况发生。

　　5种严重违停行为包括：

　　●占压快车道、盲道、消防通道或者在限时停放泊位超时限停放的；

　　●多排停放、逆向停放或者在人行道上停放阻断行人通行的；

　　●在公交车站周边停放影响公交车进出站的；

　　●在小区(单位)出入口、路口、急弯路等位置停放影响交通安全的；

　　●有空余泊位的公共停车场周边100米范围内。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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