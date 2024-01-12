洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市人大常委会召开立法工作专题会议 李保国主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.29 08:12

　　昨日，市人大常委会主任李保国主持召开立法工作专题会议，研讨我市关林保护和停车管理工作立法推进情况。

　　会上，市人大常委会有关负责同志结合我市基本情况、外地经验做法等，详细介绍相关条例立法进度、调研成果和目前存在问题。市文物局、市城管局、市司法局、市公安局等有关单位负责同志深入研讨并提出意见建议。

　　李保国指出，拟制定出台的洛阳市关林保护条例，是配合做好“关圣文化史迹”联合申报世界文化遗产工作的当务之急，对高质量推进关林片区改造提升工程，促进我市产业发展、城市提质起着重要作用。拟制定出台的停车管理条例，对解决当前群众反映强烈的停车难、管理秩序不规范等问题，加快推进停车设施规划建设，提升智慧化管理水平，推动城市提质等具有重要意义。

　　李保国强调，要提高政治站位，严格落实向市委请示报告制度，立法过程中的重大事项要及时向市委请示报告，坚持立法党性、人民性、科学性、有效性相统一，加快推动相关条例落地实施，为推进现代化洛阳建设贡献人大智慧和力量。要坚持问题导向，树牢有解思维，聚焦难点堵点问题，持续解放思想，增强创新意识，打破“按固有套路办事”的思维定式，探讨研究多元解决方案，推进立法工作取得新突破新进展新成效。要始终站稳人民立场，聚焦人民群众反映强烈的热点难点问题，运用多种方式，广泛听取人民群众意见建议，确保立法内容彰显地方特色、创新科学有效，充分反映人民意愿、维护人民权益、增进人民福祉。要优化完善立法内容，充分调查研究，学习借鉴先进经验，深入结合实际，科学合理划定立法范围，细化实化具体条文，明晰权限划清责任，切实发挥立法实效。

　　市人大常委会副主任杨劭春参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    血糖突然升高不一定是糖尿病
    血糖突然升高不一定是糖尿病
    血糖突然升高不一定是糖尿病
        最近，61岁的糖友赵霞(化名)心神不宁，“前几天，觉都睡不好，特别担心孩子也得了糖尿病。”她说。
  • ·专家解读新版《指南》 讲解老年糖尿病管理
  • ·每周吃5个以上鸡蛋真能降低糖尿病风险吗
  • ·孩子咬指甲、揪头发，或跟压力大有关
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳今年将挂牌成立3个城市医疗集团
  • 洛阳将组建洛阳工业控股集团有限公司
  • 洛阳市委召开专题会议 研究汉魏故城遗...
  • 算算看！河南新高考等级赋分办法公布
  • 中超首个冠名！河南酒祖杜康队出征
  • 阴冷天气接近尾声 晴好天气已在路上
  • 年轻干部领题调研助推洛阳新文旅产业发展
  • 国际先进水平！世界最大智能化自磨机...
  • “武皇盛宴”开辟餐饮行业“沉浸式”...
  • “洛阳国际推荐官”带您游神都
    		•
    百姓呼声
    建议洛阳地铁将与洛阳相关诗词印把手上
    洛阳市要全面禁行低速电动四轮？（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    隋唐园探梅

    洛河岸边

    赏梅

    隋唐灯展
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605