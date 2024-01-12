市人大常委会召开立法工作专题会议 李保国主持并讲话

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开立法工作专题会议，研讨我市关林保护和停车管理工作立法推进情况。

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开立法工作专题会议，研讨我市关林保护和停车管理工作立法推进情况。

会上，市人大常委会有关负责同志结合我市基本情况、外地经验做法等，详细介绍相关条例立法进度、调研成果和目前存在问题。市文物局、市城管局、市司法局、市公安局等有关单位负责同志深入研讨并提出意见建议。

李保国指出，拟制定出台的洛阳市关林保护条例，是配合做好“关圣文化史迹”联合申报世界文化遗产工作的当务之急，对高质量推进关林片区改造提升工程，促进我市产业发展、城市提质起着重要作用。拟制定出台的停车管理条例，对解决当前群众反映强烈的停车难、管理秩序不规范等问题，加快推进停车设施规划建设，提升智慧化管理水平，推动城市提质等具有重要意义。

李保国强调，要提高政治站位，严格落实向市委请示报告制度，立法过程中的重大事项要及时向市委请示报告，坚持立法党性、人民性、科学性、有效性相统一，加快推动相关条例落地实施，为推进现代化洛阳建设贡献人大智慧和力量。要坚持问题导向，树牢有解思维，聚焦难点堵点问题，持续解放思想，增强创新意识，打破“按固有套路办事”的思维定式，探讨研究多元解决方案，推进立法工作取得新突破新进展新成效。要始终站稳人民立场，聚焦人民群众反映强烈的热点难点问题，运用多种方式，广泛听取人民群众意见建议，确保立法内容彰显地方特色、创新科学有效，充分反映人民意愿、维护人民权益、增进人民福祉。要优化完善立法内容，充分调查研究，学习借鉴先进经验，深入结合实际，科学合理划定立法范围，细化实化具体条文，明晰权限划清责任，切实发挥立法实效。

市人大常委会副主任杨劭春参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)