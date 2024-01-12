洛阳举办首届红领巾巡讲团风采大赛

近日，我市举办首届红领巾巡讲团风采大赛，16名少先队辅导员获奖。

近日，我市举办首届红领巾巡讲团风采大赛，16名少先队辅导员获奖。

此次活动由团市委、市教育局、市少工委联合主办，旨在常态化、体系化、机制化推动党的创新理论走进少年儿童群体，引导他们自觉向党组织靠拢，培养信仰坚定的社会主义建设者和接班人。

此前，大赛通过线上初选方式，在全市各县区中小学校征集少先队辅导员参赛。决赛现场，选手们结合大众榜样和身边事例，以“小切口”“小故事”将“大道理”讲得生动活泼、趣味盎然，收获台下无数掌声。最终，大赛评选出一等奖5名、二等奖5名、三等奖6名。

团市委有关负责同志表示，将持续遴选政治素质过硬、理论素养较高、业务能力突出，善于用“童言童语”讲好党的创新理论的优秀少先队工作者，让他们加入红领巾巡讲团队伍，引导少先队员从小听党话、跟党走，立志为实现强国建设、民族复兴伟业接续奋斗。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王琪璇 耿若源）