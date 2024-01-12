市信访工作联席会议2023年度工作总结表彰大会召开 杨骁参加会议并讲话

昨日，市信访工作联席会议2023年度工作总结表彰大会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻落实全国、全省信访局长会议和省委、市委政法工作会议精神，总结去年工作，分析当前形势，部署今年任务，扎实推动全市信访稳定工作不断取得新成效。

昨日，市信访工作联席会议2023年度工作总结表彰大会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻落实全国、全省信访局长会议和省委、市委政法工作会议精神，总结去年工作，分析当前形势，部署今年任务，扎实推动全市信访稳定工作不断取得新成效。

市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。杨骁充分肯定去年信访工作取得的成效，他指出，要坚持和发展新时代的“枫桥经验”“浦江经验”，自觉扛稳为民解难、为党分忧的政治责任，落实好“145”施工路线图部署要求，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，狠抓工作落实，全面推动新时代信访工作高质量发展。要全面贯彻落实《信访工作条例》，聚焦受理、办理、监督追责、维护秩序等环节，着力推进信访工作法治化，健全完善统计通报考核工作，开展信访业务规范化建设评查活动，推进信访工作法治化往深处走、往实里落。要坚持控新治旧防变，深入推进信访问题源头治理三年攻坚行动，持续落实好“132277”新案办理机制和配套问责机制，推动信访积案化解常态长效，高质量创建信访工作示范县，标本兼治推动信访工作提质增效。要把信访工作积极融入社会治理中来，加强访调联动，发挥典型示范作用，形成工作合力，推动社会治理体系和治理能力现代化。要持续推进堪当时代重任的高素质信访干部队伍建设，强化政治担当，提升业务能力，锤炼工作作风，严守纪律规矩，为信访事业发展提供坚强保障。

会议表彰了信访工作成绩突出单位和个人等。西工区、嵩县、市人社局、洛龙区开元路街道、洛宁县罗岭乡讲理村在会上作交流发言。

副市长楚国剑参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)