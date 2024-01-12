提醒！洛阳符合条件的企业可申报市级创业补贴

昨日，记者从市人力资源和公共就业服务中心召开的市级创业补贴申报发放工作会议上获悉，2月28日至3月22日，在我市市级创业孵化示范基地内的创业实体，符合相关条件的可在线申报创业补贴。

昨日，记者从市人力资源和公共就业服务中心召开的市级创业补贴申报发放工作会议上获悉，2月28日至3月22日，在我市市级创业孵化示范基地内的创业实体，符合相关条件的可在线申报创业补贴。

创业补贴包括开业补贴和创业运营补贴。其中，开业补贴的补贴标准为5000元(一个企业只能享受一次)。申报条件为申报人为首次创办企业或从事个体经营，自工商登记注册之日起正常经营1年以上的大中专学生(含毕业5年内的普通高校、职业学校、技工院校毕业生及在校学生，毕业5年内留学回国人员)、退役军人、就业困难人员、脱贫家庭劳动力、返乡农民工。

创业运营补贴补贴的是申报对象在孵化基地内发生的运营费(房租费、物管费、卫生费、水电费)，按照每月每平方米15元标准给予补贴，3年内给予不超过当月实际费用50%的运营补贴，年补贴最高限额10000元。申报条件为大中专学生(含毕业5年内的普通高校、职业学校、技工院校毕业生及在校学生，毕业5年内留学回国人员)、退役军人、失业人员、返乡创业农民工创办的实体，并进驻人社部门认定的市级及以上创业孵化基地。

本次申报不再受理纸质资料，统一采取线上申报，由各创业园区负责通知园区内符合条件的企业，登录河南就业网上办事大厅，或通过“河南就业”微信公众号、“河南就业”支付宝小程序在线注册申报。如需了解详情，可拨打69933705咨询。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆)