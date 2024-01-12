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洛阳今年将挂牌成立3个城市医疗集团
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 22:07

　　西交大二附院洛阳医院今年将投入运营、二级以上公立医院检查检验结果互通共享、推动二级以上综合医院老年医学科设置占比达到95%、挂牌成立3个城市医疗集团……记者从28日召开的洛阳市卫生健康工作会议上获悉，洛阳今年将全面推进公立医院高质量发展，持续扩容下沉优质资源，更好满足人民群众卫生健康需求。

　　●推进“医疗服务体系建设”行动

　　加快推进西交大二附院洛阳医院项目进度，今年将投入运营。

　　争创5至10个省级临床重点专科、3至5个省级专科(病)诊疗中心、2至4个县级临床重点专科，县人民医院争创10个省级临床特色专科，谋划建设50个市级临床重点专科，逐步建成国家临床重点专科往前拉、省级向上推、市级打基础、县级做储备的良性专科发展体系。

　　落实“便民就医优流程”七项举措。拓宽日间手术项目目录，减少患者住院天数，全面提升床位使用效率。

　　●推进“分级诊疗体系优化”行动

　　深化县域医共体改革和紧密型城市医疗集团建设，优化分级诊疗体系，加快形成“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医格局。推动以治病为中心向以健康为中心转变，今年挂牌成立3个城市医疗集团。

　　推进全市居民电子健康档案、电子病历数据库建设，推动居民电子健康码“一码通”，今年实现洛阳二级以上公立医院检查检验结果互通共享。

　　●推进“基层医疗卫生能力提升”行动

　　推进社区卫生服务机构公有化。推进基层全科诊室、康复医学科、慢性病一体化门诊、专病门诊建设，强化常见病诊疗能力培训。

　　推广家庭医生个性化签约服务，拓展签约服务范围，增加家庭医生签约服务供给，推进有效签约、规范履约。

　　在46个试点单位的基础上，实现家庭病床信息系统与公卫、医疗、医保和县域全民健康信息平台的互通共享，实现基层医疗服务机构家庭病床服务项目全覆盖。

　　●开展“公共卫生服务体系建设”行动

　　巩固地方病防治成果，抓实饮用水水质监测、学生常见病干预等公共卫生监测干预项目，以病情监测和健康危害因素监测为重点，提升公共卫生干预能力，加强数据分析利用，为制定公共卫生政策提供支撑。

　　持续巩固提升国家卫生城镇成果，实施市、县、镇、村一体创卫，新创5-7个国家卫生乡镇。实施健康镇村建设三年行动(2023—2025年)，到2025年底，洛阳市建成50个省级健康镇村样板。

　　●开展“科技创新和队伍建设”行动

　　推进公立医院薪酬制度改革，推进绩效工资分配向关键和紧缺岗位、高风险和高强度岗位、高层次人才、业务骨干倾斜，进一步激发各类人才的积极性、主动性、创造性。

　　加大人才培养和引进力度，引进一批、储备一批战略性高端人才。今年，引进博士硕士200名以上、各类专业技术人员500名以上、遴选10名河洛医疗卫生领军人才、培养30名学科带头人。

　　●开展“中医药传承创新”行动

　　制定洛阳市中医药振兴发展实施方案，加快中医药强市建设，实现我市中医药有特色、高质量发展。

　　持续打造“平乐正骨”“河洛推拿”等康养品牌。通过做强龙头、壮大骨干、夯实网底，构建中医药三级服务网络。加快推进新安、宜阳、嵩县、偃师等4个县级中医院建设“两专科一中心”。

　　●开展“人口高质量发展”行动

　　研判人口变化对医疗卫生事业发展的影响，加快完善生育支持政策。

　　强化市级综合服务中心和15家县区托育服务指导中心能力建设，加强业务培训，推动我市托育服务体系快速发展。抓实儿童近视综合防控工作，0—6岁儿童眼保健及视力检查覆盖率达到90%以上。

　　加快编制老年医学科建设及就医流程规范，推动二级以上综合医院老年医学科设置占比达到95%，各级老年友善医疗机构创建率达到98%。探索打通“洛医家”医养结合服务平台医保结算通道，试点开展医养结合机构同床转换，着力供给更多层次、更加便捷、更高品质、更为系统的老年健康服务。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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