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中超首个冠名！河南酒祖杜康队出征
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 18:44

　　28日，河南足球俱乐部在航海体育场举行了以“豫势 共进 启航”为主题的新赛季出征壮行仪式。新赛季，球队将以“河南俱乐部酒祖杜康队”名称征战中超联赛。河南队也成为中超首支获得冠名的球队。

　　【新变化】

　　今年是河南足球俱乐部成立的第30个年头，也是俱乐部完成第二次股改后的重新起航。

　　二次股改完成之后，投资河南足球多年的建业集团不再是股东，转而以赞助商的身份继续支持俱乐部，建业集团旗下的中原建业、建业新生活成为俱乐部的高级合作伙伴，而建业集团的标识仍将出现在球队队服的袖标广告位上。作为河南足球曾经的投资人，建业集团董事长胡葆森被俱乐部聘请为终身荣誉顾问。出征壮行仪式现场，胡葆森以视频的形式表达对球队的鼓励与祝福。

　　自2021年中国足协推行俱乐部中性名政策之后，河南队曾以河南嵩山龙门足球俱乐部的名称征战联赛。在中超联赛多支球队出现经营困难的大环境下，中国足协今年放开了职业联赛队伍的冠名权。2月初，俱乐部官宣与洛阳杜康控股有限公司达成冠名赞助战略合作，后者也由此成为俱乐部的顶级合作伙伴。截至目前，16家中超俱乐部中，河南是唯一一家成功售出冠名权的俱乐部，体现了河南足球市场的吸引力和本土企业的责任担当。

　　出征仪式现场，杜康公司还特意举行了一个简短的“封坛仪式”，用一坛封坛酒为球队壮行，预祝球队在新赛季取得优异战绩，并期待赛季结束与河南球迷一起共饮庆功酒。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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