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洛阳将组建洛阳工业控股集团有限公司
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 18:44

　　今天下午，记者从洛阳市国资委获悉，市国资委将以股权作价出资，组建洛阳工业控股集团有限公司(以下简称工控集团)，注册资本人民币100亿元。

　　工控集团组建成立后，将作为洛阳工业领域综合性国有资本投资运营公司，致力于洛阳市传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，以“服务区域发展、提升自身价值”为使命，以资本运作和实业经营为核心，全面构建产业投资、产业运营、产业服务、战略投资“3+1”业务布局，助力洛阳市制造业高质量发展和新型工业化建设。

　　工控集团组建成立后，洛阳市国资委将依法依规对其加强监管，规范董事会建设，制定授权放权清单，在战略规划、对外投资、资产处置、融资贷款、工资总额管理、中长期激励等方面充分授权，确保国有资产保值增值。

　　同时，记者还获悉，新安县政府将万基控股集团有限公司74.35%股权无偿划转至洛阳国宏投资控股集团有限公司(以下简称国宏集团)所属洛阳市国资国有资产经营有限公司(以下简称国资公司)；国宏集团将国资公司100%股权无偿划转至市国资委，更名为洛阳工业控股集团有限公司；市国资委将国宏集团94.76%股权无偿划转至工控集团。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 范先利)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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