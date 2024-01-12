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洛报集团“掌上洛阳”客户端与华为全面合作 启动鸿蒙原生应用开发
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 18:08

　　2月28日，洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端与华为软件技术有限公司(以下简称“华为”)签署全面合作协议，“掌上洛阳”客户端鸿蒙原生应用开发正式启动。

　　“掌上洛阳”客户端是由洛报集团自主研发的、拥有自主知识产权的洛阳信息资讯移动门户App，也是洛报集团强化移动优先、视频为主,加强交互传播,打造新媒体主战场的“先头兵”,是目前洛阳市下载量最高的本地App和洛阳权威移动发布平台。此次合作将通过深度整合鸿蒙系统的全场景互联、原生智能等创新特性，为“掌上洛阳”客户端新闻采集、编辑、发布等各个环节带来革命性变革，进一步推动媒体数字化转型。

　　洛阳日报报业集团党委副书记、总编辑李勇表示，此次合作升级是双方优势整合、互利共赢的再提升，也是双方深度合作关系的新篇章。此前，洛报集团旗下的洛阳网和华为信息流在内容方面有着较为深入的合作。2023年，洛阳网向华为信息流供给15万条视频，共获得3亿曝光。今后，希望双方能紧密协作，全力推动数字技术与传媒的深度融合，携手打造出更多融媒平台建设新成果、大数据运营新范例、融媒传播新标杆，共同传播“数字洛阳”好声音，讲好“数字洛阳”新故事。

　　洛阳日报报业集团党委委员、副社长李燕锋与华为河南豫西区域总经理张斌共同签署了合作协议。张斌表示，基于鸿蒙系统的全场景分布式能力，我们将以创新的产品和服务与“掌上洛阳”的优质内容相结合，为用户在更多场景中带来更精准、更有品质的资讯浏览体验，引领媒体行业新潮流。(洛报融媒·洛阳网记者 王妍/文)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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