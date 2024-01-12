洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳博物馆招募志愿者 明日起可报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 18:47

　　今日，洛阳博物馆微信公众号发布消息，该博物馆面向全社会招募志愿者，如果您感兴趣，2024年2月29日至3月3日可参与报名。具体内容如下：

　　报名时间：

　　2024年2月29日至3月3日

　　社会志愿者报名条件：

　　1．热爱祖国传统文化，具有奉献精神，热心社会公益事业，愿意利用自己的业余时间无偿为公众提供讲解、问询、秩序维护、社教活动协助、新媒体传播等服务；

　　2．具有较好的语言表达和沟通能力，能够使用普通话，具有基本的文博知识；

　　3．年龄在22—60岁，身心健康，一般具有大专或相当于大专以上的文化程度(退休教师或有教育经验优先)；

　　4．符合以下条件者可优先考虑：研学策划、摄影摄像、文字编辑、外语(日语、韩语、英语、俄语)、平面设计、文创设计、视频剪辑等相关专业能力；

　　5．自觉遵守法律法规及本馆的各项规章制度；

　　6．保证每周至少来馆服务一次(每次不少于2小时)；全年服务时间不少于100小时；

　　7．本市居住，男女不限。

　　大学生志愿者报名条件：

　　1．热爱祖国传统文化，具有奉献精神，热心社会公益事业，愿意利用自己的业余时间无偿为公众提供讲解、问询、秩序维护、社教活动协助、新媒体传播等服务；

　　2．报名人员须为在洛大学生及研究生，年龄18-25岁，男女不限；

　　3．具备流利标准的普通话能力，身心健康，善于交流；

　　4．符合以下条件者可优先考虑：所学专业为文博、历史、中文、教育、外语等相关专业，有文字编辑、摄影摄像特长；

　　5．服务时间为每周六、日，保证每月至少来馆服务两次(每次不少于2小时)，全年服务时间不少于50小时；

　　6．自觉遵守法律法规及本馆的各项规章制度；

　　报名

　　１.请携本人身份证及复印件一份、近期一寸证件照至洛阳博物馆一楼前台填写报名表。

　　2．社会志愿者社会志愿者报名表；大学生志愿者填写大学生志愿者报名表。 咨询电话：0379--69901020。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    血糖突然升高不一定是糖尿病
    血糖突然升高不一定是糖尿病
    血糖突然升高不一定是糖尿病
        最近，61岁的糖友赵霞(化名)心神不宁，“前几天，觉都睡不好，特别担心孩子也得了糖尿病。”她说。
  • ·专家解读新版《指南》 讲解老年糖尿病管理
  • ·每周吃5个以上鸡蛋真能降低糖尿病风险吗
  • ·孩子咬指甲、揪头发，或跟压力大有关
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 徐衣显到国晟集团调研
  • 洛阳理工附中餐厅改造项目完工 新增13...
  • 孙银莹：“铁姑娘”锻造洛阳铲
  • 洛阳今明两天有小雨 冷空气来“串场”
  • 10位文艺家荣获洛阳市第二届“德艺双...
  • 洛阳将持续扩大退役军人优待证使用场景
  • 洛阳引胜医疗科技： 科技创新 抢占市场
  • 4000元网购的“救命药”竟是假药 警方...
  • 用文艺赋能洛阳现代化建设！洛阳文艺...
  • 2023年度全国乡村文旅带头人支持项目...
    		•
    百姓呼声
    建议洛阳地铁将与洛阳相关诗词印把手上
    洛阳市要全面禁行低速电动四轮？（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    隋唐园探梅

    洛河岸边

    铁花似箭迎新春

    龙年这里很热闹
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605