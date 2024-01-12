洛阳博物馆招募志愿者 明日起可报名

今日，洛阳博物馆微信公众号发布消息，该博物馆面向全社会招募志愿者。 今日，洛阳博物馆微信公众号发布消息，该博物馆面向全社会招募志愿者，如果您感兴趣，2024年2月29日至3月3日可参与报名。具体内容如下： 报名时间： 2024年2月29日至3月3日 社会志愿者报名条件： 1．热爱祖国传统文化，具有奉献精神，热心社会公益事业，愿意利用自己的业余时间无偿为公众提供讲解、问询、秩序维护、社教活动协助、新媒体传播等服务； 2．具有较好的语言表达和沟通能力，能够使用普通话，具有基本的文博知识； 3．年龄在22—60岁，身心健康，一般具有大专或相当于大专以上的文化程度(退休教师或有教育经验优先)； 4．符合以下条件者可优先考虑：研学策划、摄影摄像、文字编辑、外语(日语、韩语、英语、俄语)、平面设计、文创设计、视频剪辑等相关专业能力； 5．自觉遵守法律法规及本馆的各项规章制度； 6．保证每周至少来馆服务一次(每次不少于2小时)；全年服务时间不少于100小时； 7．本市居住，男女不限。 大学生志愿者报名条件： 1．热爱祖国传统文化，具有奉献精神，热心社会公益事业，愿意利用自己的业余时间无偿为公众提供讲解、问询、秩序维护、社教活动协助、新媒体传播等服务； 2．报名人员须为在洛大学生及研究生，年龄18-25岁，男女不限； 3．具备流利标准的普通话能力，身心健康，善于交流； 4．符合以下条件者可优先考虑：所学专业为文博、历史、中文、教育、外语等相关专业，有文字编辑、摄影摄像特长； 5．服务时间为每周六、日，保证每月至少来馆服务两次(每次不少于2小时)，全年服务时间不少于50小时； 6．自觉遵守法律法规及本馆的各项规章制度； 报名 １.请携本人身份证及复印件一份、近期一寸证件照至洛阳博物馆一楼前台填写报名表。 2．社会志愿者社会志愿者报名表；大学生志愿者填写大学生志愿者报名表。 咨询电话：0379--69901020。⑥