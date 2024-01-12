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17家单位因存在火灾隐患被曝光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 08:35

　　连日来，市消防救援支队持续开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，排查我市重点场所火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，现予以曝光，并督促其立即整改。

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　　隐患：楼梯间防火门闭门器故障、楼梯间疏散指示标志损坏；厨房空气开关缺少保护罩；厨房油烟管道未及时清理。

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　　隐患：现场测试该单位应急疏散设施断电后照度为0(lx)，持续供电时间0分钟。

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　　隐患：一层营业大厅采用易燃可燃材料装饰。

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　　隐患：营业区域部分墙面使用夹心材料为聚氨酯泡沫的彩钢板搭建。

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　　隐患：宿舍楼室内消火栓无水。

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　　隐患：房间内配备的防烟面具过期，部分房间内未配备应急手电。

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　　隐患：窗户设置铁栅栏；电器线路未穿阻燃管保护；灭火器配备数量不足。

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　　隐患：场所内设置防盗窗。

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　　隐患：该场所房间及走道两侧隔墙材料耐火等级不符合标准。

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　　隐患：二楼缺少一个安全出口。

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　　隐患：灭火器压力不足；应急照明指示灯未连接电源；消火栓箱内堆积杂物。

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　　隐患：店内厨房厨具柜上方电线未穿阻燃管保护。

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　　隐患：电器线路未穿阻燃管保护。

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　　隐患：店内未设置应急照明灯、安全出口标志；店内消火栓下方堆放杂物；使用可燃材料装饰。

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　　隐患：店内顶部部分电器线路未穿阻燃管保护。

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　　隐患：营业区使用易燃可燃材料(塑料绿植)装饰。

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　　隐患：场所存在住人现象。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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