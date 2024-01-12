17家单位因存在火灾隐患被曝光

连日来，市消防救援支队持续开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，排查我市重点场所火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，现予以曝光，并督促其立即整改。

连日来，市消防救援支队持续开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，排查我市重点场所火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，现予以曝光，并督促其立即整改。 连日来，市消防救援支队持续开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，排查我市重点场所火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，现予以曝光，并督促其立即整改。 洛阳中州商务酒店有限公司 隐患：楼梯间防火门闭门器故障、楼梯间疏散指示标志损坏；厨房空气开关缺少保护罩；厨房油烟管道未及时清理。 洛阳蓝鹊酒店管理有限公司 隐患：现场测试该单位应急疏散设施断电后照度为0(lx)，持续供电时间0分钟。 老城区青衫司服服装店 隐患：一层营业大厅采用易燃可燃材料装饰。 瀍河区友家宾馆 隐患：营业区域部分墙面使用夹心材料为聚氨酯泡沫的彩钢板搭建。 中国石油天然气第一建设有限公司技校 隐患：宿舍楼室内消火栓无水。 洛阳山水富地商务酒店 隐患：房间内配备的防烟面具过期，部分房间内未配备应急手电。 伊滨区李村镇易展娱乐厅 隐患：窗户设置铁栅栏；电器线路未穿阻燃管保护；灭火器配备数量不足。 孟津区雅颜庭苑美容店 隐患：场所内设置防盗窗。 洛阳觅境养生有限公司 隐患：该场所房间及走道两侧隔墙材料耐火等级不符合标准。 偃师区商城街道漫栖保健服务店 隐患：二楼缺少一个安全出口。 新安县五真堂艾灸馆 隐患：灭火器压力不足；应急照明指示灯未连接电源；消火栓箱内堆积杂物。 洛宁县城区王记餐饮店 隐患：店内厨房厨具柜上方电线未穿阻燃管保护。 宜阳县城关镇福地超市 隐患：电器线路未穿阻燃管保护。 伊川县恩悦洗衣服务店 隐患：店内未设置应急照明灯、安全出口标志；店内消火栓下方堆放杂物；使用可燃材料装饰。 嵩县怪老一小吃服务店 隐患：店内顶部部分电器线路未穿阻燃管保护。 栾川县阿贞饭店 隐患：营业区使用易燃可燃材料(塑料绿植)装饰。 汝阳县城关镇小雨服装店 隐患：场所存在住人现象。 （洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）