小伙儿欲跳河轻生 洛阳机智的哥出手营救

近日，的哥乔晨阳勇救欲跳河轻生小伙儿一事引发热议，大家都说他虽然年纪不大，但救人的时候“心眼儿可不少”，如果不是他的机智果敢，后果不堪设想。

乔晨阳

近日，的哥乔晨阳勇救欲跳河轻生小伙儿一事引发热议，大家都说他虽然年纪不大，但救人的时候“心眼儿可不少”，如果不是他的机智果敢，后果不堪设想。26日，乔晨阳向记者还原了救人过程。

25日是正月十六，夜晚的洛阳街头还有浓浓的年味儿。当晚9点多，振和客货运输有限公司出租车司机乔晨阳接到一个网络平台叫车单后，很快来到纱厂西路与五岳路交叉口，拉上一名20多岁的小伙儿，前往王城大桥北头一停车场。

行驶途中，乔晨阳与小伙儿攀谈，发现对方情绪很低、心事重重，说话还带着明显的哭腔。乔晨阳感觉不对劲儿，便一再关心询问，小伙儿却一直说“没事没事”。

“我问他是不是失恋了，他不吭声，于是我说自己也刚失恋，同病相怜，没啥大不了的。”乔晨阳试图用善意的谎言宽慰那名小伙儿，但收效甚微，他一直放心不下。

乔晨阳今年30岁出头，入行不到3年，没遇到过这种情况。于是，他留了个“心眼儿”，开车期间不时通过后视镜观察小伙儿的状态。

当晚近10点，乔晨阳驾车到达目的地。这时，小伙儿让乔晨阳把他送上桥，乔晨阳便说桥上不能停车，小伙儿没说什么便下了车，朝桥上走去。

“其实我是故意把车停到了桥头，就怕他上了桥想不开。”乔晨阳说，他路上就觉得小伙儿不对劲儿，加上对方又要求他把车开到桥上，他就又留了个“心眼儿”。

乔晨阳告诉记者，他当时的想法很简单，但事后证明很有效。他故意把车停在桥头，如果小伙儿上了桥真想不开，他就立马开车拦住对方，步行肯定没有开车快。在观察小伙儿的时候，乔晨阳还提前在手机上按下了“110”，一旦发生意外情况立刻报警。

“希望我的担心是多余的，但是这个希望落空了。”乔晨阳说，小伙儿上桥后径直走向桥栏杆，于是他赶紧报警，紧接着驾车追上去拦住小伙儿。乔晨阳好言相劝很久，小伙儿才哭着说，后爸经常打他，亲妈也不护他，觉得人生没有意义，活不下去了。

乔晨阳一听，立刻好言相劝，以便拖延时间等待警察到来。这时，那名小伙儿突然加速跑向桥栏杆。乔晨阳见状，紧追不舍，终于在小伙儿半个身子翻过桥栏杆的时候抓住了他的羽绒服，将其拽下来。直到此时，那名小伙儿仍然在哭着挣扎，乔晨阳不敢松劲儿，将他“按”在地上。几分钟后，民警赶到现场，乔晨阳才算松了口气。

“第一次救人很紧张，但当时啥也顾不上了。”乔晨阳说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨玉明 文/图）