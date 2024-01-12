春节洛阳文旅出圈启示之四：打好“盛世隋唐”这张王牌

穿越千年“宫里过大年”，无数“公主、王子”尽享国风盛宴，共赏火树银花；天街奇幻夜梦回盛唐，穿汉服、蹦唐迪、体验万邦朝拜，来一场春节狂欢盛宴……春节假期，逾千万人次涌入“神都”寻年味儿，不仅叫响了“穿越盛唐洛阳年”这个新文旅IP，也让传统的冬季旅游淡季变成了旺季，让洛阳成为全国热门的“网红打卡城市”之一。

穿越千年“宫里过大年”，无数“公主、王子”尽享国风盛宴，共赏火树银花；天街奇幻夜梦回盛唐，穿汉服、蹦唐迪、体验万邦朝拜，来一场春节狂欢盛宴……春节假期，逾千万人次涌入“神都”寻年味儿，不仅叫响了“穿越盛唐洛阳年”这个新文旅IP，也让传统的冬季旅游淡季变成了旺季，让洛阳成为全国热门的“网红打卡城市”之一。

洛阳做对了什么？答案是叫响了“盛世隋唐”牌！从黄河文化到伏牛山水，再到国色牡丹，家底丰厚的洛阳可打的文旅牌一大把，仅一张牡丹牌就打出了一个文旅黄金季，演绎一朵花带“火”一座城的传奇。若论其中的王牌，仍非“盛世隋唐”莫属。

有人说，“每一个中国人心中都有一个大唐梦”。盛唐是国人文化自信的根源，也是新文旅时代持续引流的法宝。西安主打唐文化牌，连续推出“长安十二时辰” “不倒翁小姐姐”“大唐密盒”等文旅新IP，大唐不夜城等火爆全国，成功跻身初代网红城市。反观洛阳，中心城区坐拥几十平方公里的隋唐城宫城和里坊区，是唯一有条件复原隋唐城历史中轴线的城市，这里有一代女皇执政的绝世风采，有李白、杜甫的伟大相遇，有脍炙人口的不朽唐诗和异彩纷呈的盛唐文化，是取之不尽的创意引流“宝藏”，在较长时间里，洛阳文旅靠“老三篇”和“一朵花”撑场面，这张王牌并未真正打出“王炸”的效果。

绝不能“守着聚宝盆要饭吃”！近年，我市发展新文旅，着力叫响“盛世隋唐”品牌，一手抓隋唐洛阳城国家遗址公园建设，在全国率先打造国家遗址公园3.0版本，天街遗址保护展示工程正在贯通，天津桥、应天门南广场等规划建设加快，古老的历史中轴线逐渐被唤醒；一手主打盛唐文化IP，从出圈爆红的《唐宫夜宴》，到屡上热搜的《风起洛阳》，从串联起40多个剧本娱乐项目的“全城剧本杀”，到元旦和春节的“穿越盛唐洛阳年”，一个个文旅IP的创新推出，让古都解锁了“流量密码”，晋升为网红城市。难怪有人感叹：“今天的洛阳，就像是一座藏在盛唐背后的城市！”

事实证明，主打“盛世隋唐”牌，洛阳不是谁的“平替”，而是独一无二的存在，其精彩无可复制、无可替代。当然，颠覆性创意无止境，沉浸式体验无上限。打好“盛世隋唐”这张王牌，需要我们花更大功夫，加快隋唐洛阳城国家遗址公园建设，同时展现更多的创意创新，打造更多元更沉浸的文旅产品体系，讲好历史文化故事，持续提升其品牌影响力，让世人更好品读“盛世隋唐”这本厚厚的书！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)