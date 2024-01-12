洛阳市住建局：“分段施工”新理念 项目开工“加速度”

“得益于市住建局推行的‘分段施工’政策，项目提前近两个月开工！”昨日，中航光电民机与工业互连产业园项目负责人激动地说。

“得益于市住建局推行的‘分段施工’政策，项目提前近两个月开工！”昨日，中航光电民机与工业互连产业园项目负责人激动地说。

洛龙区中航光电民机与工业互连产业园项目，是我市2024年度首批确定的省级重点建设项目。春节过后，施工现场便呈现一派热火朝天的景象，目前，项目基坑支护、土方、桩基等基础施工已完成八成以上。

“过去，企业拿地后需要取得相关规划许可，通过审查设计方案、施工图等流程后，才能开工建设。”市住建局相关负责人表示，审批期间涉及发改、规划、人防、水利等众多部门，企业至少需要准备49项资料，一定程度上制约了项目建设速度。

不涉及规划和建筑主体结构的施工能不能提前进行？针对问题症结，市住建局认真落实市委部署要求，积极转变思维理念，学习借鉴发达地区先进经验做法，将施工分为“基坑支护和土方开挖”与“工程主体”两个阶段，创新推行“分段施工”政策。

以中航光电民机与工业互连产业园项目为例。在该项目工程规划许可证还未办理的情况下，市住建局为其先行办理了“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证，建设单位可以一边进行基础施工，一边办理工程规划许可证并准备“工程主体”阶段施工许可所需其他资料，节约时间和资金成本。

“该政策的实施有效解决了建筑工程因前期手续繁杂、耗时长而无法及时动工的问题。”市住建局相关负责人表示，该政策实施以来，已为81个单体工程分阶段办理施工许可证，平均提前3个月开工，真正通过理念创新助推项目建设跑出“加速度”。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 房淑娟 姚献武)