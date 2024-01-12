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聚心聚力谋统战 同心同向开新局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 08:20

　　近年来，汝阳县深入学习宣传习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，以贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为抓手，推动工作守正创新、提质增效，奋力开创汝阳统战工作高质量发展新局面。

　　凝聚共识，在统一思想中明确方向。汝阳县坚持将《中国共产党统一战线工作条例》纳入县委常委会、各级党委理论学习中心组重要学习内容和干部教育培训重要课程，在学深悟透上下功夫，准确把握条例的核心要义、基本要求和精神实质。县委统战工作领导小组切实发挥作用，积极构建大统战工作格局。

　　凝聚智慧，在密切联系中形成合力。汝阳县围绕统战对象联系平台、统一战线实践平台、统战理论宣传平台三大平台建设，以邻里中心、乡里中心等为载体，打造统战工作站，发挥阵地作用，整合力量、密切联系、加强宣传，推动新时代统战工作创新发展。同时，完善统战成员数据库，动员新的社会阶层人士、非公有制经济人士、党外知识分子等投身美丽汝阳建设。

　　凝聚力量，在团结奋斗中夯实基础。汝阳县充分发挥工商联桥梁纽带作用，扎实开展“万企兴万村”活动，打好乡愁牌、亲情牌，引导乡贤返乡创业，激活乡村振兴新动能。聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，发挥东保村全国乡村治理示范村引领作用，与周边村合作开展“同心圆·共发展”结对活动，促进各族群众在经济上相互依存、生活上相互融入、情感上相互亲近。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 贾萌 汪少杰）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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