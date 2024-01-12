10位文艺家荣获洛阳市第二届“德艺双馨文艺家”称号

昨日，洛阳市第二届“德艺双馨文艺家”表彰大会举行，寇北辰、侯震、赵克红、盛长柱、张文欣、夏莉莉、王文堂、王仙菊、王艺红、谭杰等10位文艺家获得命名表彰。

昨日，洛阳市第二届“德艺双馨文艺家”表彰大会举行，寇北辰、侯震、赵克红、盛长柱、张文欣、夏莉莉、王文堂、王仙菊、王艺红、谭杰等10位文艺家获得命名表彰。

第二届“德艺双馨文艺家”评选活动由市委宣传部、市文联举办。根据评选方案，洛阳市第二届“德艺双馨文艺家”要长期从事文艺工作，在某艺术门类中有较大影响；在某艺术门类中有突出成就和特殊贡献，在省级以上文艺权威部门组织的赛事活动中获得过二等奖以上奖励；热忱培养、扶持文艺新人，有高度的社会责任感，热心公益事业，表现优秀，事迹突出，积极组织参加公益活动，真正做到艺高为师，德高为范。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 朱潇潇)

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