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4000元网购的“救命药”竟是假药 警方提醒：切勿从无资质的商家或个人处购买药品
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 08:31

　　小詹是个孝顺的孩子，他刷抖音时听人说“纵有家财万贯，不如危急时刻有安宫一丸”，便想到自己患有心脑血管疾病的父亲，想给父亲也买一些，以备不时之需。在对方的推销下，他买了8丸“质优价廉”的安宫牛黄丸。不料，这些药竟然是假的。

　　近日，记者从市公安局涧西分局获悉，民警经过细致调查，已抓获两名犯罪嫌疑人，他们通过抖音、微信等短视频、社交平台出售假药，受害人遍及多个省份，且多为老年人。

小詹收到的假药

　　孝顺儿子惦记父亲病情，不料从网上买到假药

　　小詹的父亲60多岁，患有心脑血管疾病。小詹非常孝顺，虽然他平常工作很忙，但一直惦记着父亲的病情。

　　去年夏天，小詹刷抖音时，看到一条介绍节日送礼的小视频，视频内容是宣传各种包装的中成药。于是，他便联系对方添加微信好友，准备购买一些，希望能够帮助治疗父亲的疾病。

　　“对方告诉我，‘纵有家财万贯，不如危急时刻有安宫一丸’，并表示他卖的安宫牛黄丸质优价廉，能够治疗心脑血管疾病，关键时刻能救命。”小詹说，在对方的推销下，他购买了两盒安宫牛黄丸，共8丸，花了4000元。

　　小詹的父亲吃了他买的安宫牛黄丸后，非但没有治疗效果，反而出现了不适。怀疑自己买到了假冒伪劣药品，小詹便向市公安局涧西分局报了案。

　　去年11月，接到报案后，涧西警方委托相关部门，对小詹购买的药品进行检测鉴定。结果显示，这些药丸中并没有应有的中药成分，相反还检测出了不能用于药品的物质成分，且无药品批号，为假药。

　　明知是假药，药店营业员仍低买高卖赚差价

　　“拿到鉴定结果后，我们第一时间启动落地核查程序，通过线索梳理、信息研判，迅速锁定了售卖假药的犯罪嫌疑人盛某，并奔赴安徽将其抓获。”市公安局涧西分局食药环大队民警王彬彬告诉记者。

　　民警审讯发现，盛某只是通过二次售卖赚取差价。为了尽快查清这些假药的真正来源，民警根据盛某的进货渠道逐层逐级向上展开调查，发现这些假药的进货来源都指向当地一家中药店的营业员李某。

　　“李某说她的安宫牛黄丸是从东北进的，虽然没有大牌的好，也没有药品批号、生产日期，但是有说明书，服用后的效果是一样的，每丸价格只有100元，比市场价便宜六七百元。”盛某供述，他见李某所卖药品价格确实便宜，便购买了一些在网上销售赚差价。

　　民警根据盛某的供述，成功将李某抓获，并查获大量私制药品。李某供述，她所出售的药品是从河北省安国市的俞某处购买的。

　　李某说，2020年，她的微信收到一条添加好友申请信息，她通过后，对方自称俞某，是做药材生意的，并不时向她推荐一些药品。

　　最初，李某跟俞某交流不多。直到2021年的一天，李某收到俞某发来的安宫牛黄丸图片和说明，由于平时工作原因，她知道安宫牛黄丸价格昂贵，便向对方询问相关情况。

　　最终，李某在明知俞某售卖的安宫牛黄丸为三无产品的情况下，仍然以每丸75元到80元的价格购买100多丸，再以每丸100元到150元的价格出售给他人。

　　多次转售仍低于真品价格，受骗者多为老年人

　　“今年1月，我们到河北抓捕俞某，但俞某已经潜逃。”王彬彬说。目前，他们已对俞某进行网上追逃。

　　李某通过网络出售从俞某处购买的安宫牛黄丸，经查，全国共有20余名受害人，且多为老年人。

　　“俞某、李某等人出售的假药有多种，大部分是中药药品，如牡蛎丸、熊胆粉、肾宝丸等。”王彬彬介绍，这些假药成本低廉，然后经一次次转售，有些虽以成本价的上百倍到了消费者手中，但仍然远低于真品的市场价格，因此有不少人上当。

　　王彬彬说，这些假药不仅没有任何疗效，还会损害人们的身体健康甚至危及生命。例如，安宫牛黄丸是给一些危重病人救急时使用的，如有病人买到了假药，关键时刻不仅会延误救治时机，还可能危及生命。

　　通过网络购买药品，要关注两个资质

　　王彬彬介绍，前不久，国家药监局发布购药安全提示，提醒广大消费者通过网络购买药品，要关注两个资质：一是药品零售企业资质，看网站首页或者经营活动的主页面显著位置是否公示“药品经营许可证”；二是药品资质，看所购买药品是否获得国家药监局核发的“药品注册证书”。

　　消费者在下单前，要仔细查看网上药店的资质，即看其有没有在页面显著位置公示“药品经营许可证”。消费者也可以登录国家药品监督管理局网站，在“数据查询”栏目中查询，凡是经药监部门批准具有资质的网上药店，都可以在上面查到。

　　“千万不要通过社交软件、短视频平台等渠道，从无资质的商家或个人处购买药品。”王彬彬说，尤其是遇到有人宣传其产品能治疗多种疑难杂症、有“药到病除”等绝对化用语或宣传治愈率、有效率等，要谨慎购买，避免受骗。

　　网购药品时，最好保存好聊天记录、交易凭证、收货情况、开箱视频等资料，以便遇到纠纷时维护自己的合法权益。如买到假药或发现无资质网售药品等违法违规行为，请及时向所在地药品监督管理部门、公安机关反映。如在使用药品后出现不良反应，应立即停药观察；如产生严重不良反应，要立即就医。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 宋健 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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