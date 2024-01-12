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洛阳市人大常委会：联动监督聚合力 同频共振促发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 08:14

　　日前，市人大常委会出台《洛阳市人大常委会联动监督工作办法》(简称《办法》)，明确今年将围绕科技创新、民营经济高质量发展、优化营商环境等重点开展联动监督。

　　人大监督是党和国家监督体系的重要组成部分，是宪法和法律赋予各级人大及其常委会的神圣职责。如何整合监督资源、凝聚监督合力、提升监督质效？市人大常委会今年将着力探索实行联动监督。

　　“联动监督包括人大与其他部门的横向联动监督，以及市、县、乡三级人大的纵向联动监督。”市人大常委会相关负责人介绍，去年，市人大常委会聚焦优化营商环境、安置房建设等12项重点工作，探索开展市、县两级人大联动监督，有力助推市委决策部署落地落实。此次出台《办法》，旨在总结经验、固化成果，推动人大联动监督规范化、制度化、常态化。

　　《办法》明确，联动监督包括人大与审计、统计等部门的横向联动监督，以及市、县、乡人大的纵向联动监督。联动监督坚持统一领导、统一方案、统一政策、统一方法、统一效果“五个统一”原则，按照视察调研、联动监督、结果反馈、督导落实、成果巩固、工作评估的程序组织实施，确保深入发现问题、有效解决问题，实现监督常态长效。

　　联动监督议题如何确定？根据《办法》，市人大常委会相关部门将围绕市委中心工作、人民群众反映强烈的“急难愁盼”问题，提出联动监督议题建议，经主任会议研究确定后纳入年度监督计划。同时，《办法》规定，联动监督工作组成员由市人大常委会组成人员、专门委员会委员和市人大代表组成，可邀请驻洛全国和省人大代表、县(区)人大负责人、相关专家等参加。

　　在组织实施上，《办法》明确，市、县(区)人大按照统分结合原则，通过听取和审议专项工作报告、执法检查、工作评议、专题询问、“面对面”活动等方式，对“一府一委两院”及相关部门工作进行联动监督。

　　“联动监督是整合监督资源、发挥监督合力的有力举措，也是创新监督形式、提升监督质效的积极探索。”市人大常委会相关负责人表示，市人大常委会将在发挥市、县(区)人大纵向联动监督优势基础上，着重发挥审计监督、统计监督、舆论监督等横向联动监督作用，激发监督整体效能，为洛阳高质量发展作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 郝毅鹏)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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