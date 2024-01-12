用文艺赋能洛阳现代化建设！洛阳文艺工作今年这样干

记者从昨日召开的市文联八届二次全委(扩大)会议上获悉，今年洛阳市文联将从抓创作、抓精品、抓名家等方面入手，讲好洛阳故事，用文艺赋能洛阳现代化建设。

记者从昨日召开的市文联八届二次全委(扩大)会议上获悉，今年洛阳市文联将从抓创作、抓精品、抓名家等方面入手，讲好洛阳故事，用文艺赋能洛阳现代化建设。

会议透露，今年我市文艺工作将重点做好以下几方面：围绕中心工作提升内涵，塑造城市的文艺气质；把准时代脉搏，用心用情讲好异彩纷呈的洛阳故事；唱响幸福生活大合唱，真情谱写社区和谐的美妙乐章；打造文艺品牌，奋力构筑洛阳特色的精神高地；着眼群众需求，倾心提供丰富多彩的公共文化服务；凝聚“文艺两新”，不断汇聚重振洛阳辉煌的文艺力量；搭建宣传矩阵，切实培育践行社会主义核心价值观；建设网上文联，加快推进线上线下的文艺融合发展。

记者梳理发现，今年的洛阳文艺工作思路突出“创新”二字，在创作题材方面，将组织引导文艺工作者广泛收集历史上和当下的洛阳故事，开展重大主题创作；围绕中华人民共和国成立75周年等重大节点，围绕“十四五”等重大目标，围绕传承弘扬黄河文化等重大任务，深入挖掘优质素材，用各种文艺形式进行创作，用文艺作品提振士气、凝聚力量。在艺术表现形式方面，将汇聚文学、绘画、书法、音乐、舞蹈、摄影、曲艺、民间艺术、杂技等领域精品，把握洛阳人民文化新需求，更好满足人民群众对美好生活的新向往。

今年，我市还将深入开展基层合唱组织展演活动，推动现有的社区合唱团走向成熟壮大，唱出生活新气象。按照计划，今年上半年每个社区都将组建一支20人左右的社区合唱团。各社区文艺合作社、文艺合唱团，将积极参与新时代文明实践活动，常态化组织开展文艺演出等活动，丰富社区居民文化生活。市音协、市舞协各级会员也将广泛开展社区公益辅导培训活动，推动公共文化服务进基层，在邻里中心、乡里中心、社区体育公园等公共场所，共同唱响新时代社区幸福生活大合唱。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 朱潇潇）