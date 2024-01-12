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要带着感情把人民群众的事办实办好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 08:13

　　昨日，市人大常委会主任李保国调研12345政务服务便民热线及政务服务中心运行情况。

　　李保国一行先后到12345政务服务便民热线呼叫中心，实地察看了解热线运行和人员管理情况；到市民之家，深入24小时政务自助服务厅、不动产登记、社保、税务、社会综合事务、市场监管事务等窗口，详细了解业务办理流程和改革情况。在市民之家人大代表联络站，李保国察看了解人大代表接待群众诉求办理情况及满意度等。随后，调研组召开座谈会，听取市政务服务和大数据管理局有关工作汇报，研究解决重点难点问题。

　　李保国强调，要树牢有解思维，坚持问题导向，强化创新意识，持续深化“放管服效”改革，推动审批服务事项标准化、智慧化、便民化，持续提升窗口人员业务素养、服务能力，努力把政务服务中心打造成高水平的便民窗口、服务平台。要坚持为民导向，结合群众需求，科学设置办事窗口，优化审批流程，深化综合窗口“一窗受理”改革，真正实现“一件事、一窗办、一次办”，全力用好数字化技术，推进政务服务事项“自助办”“网上办”，不断提升便捷力，提升群众满意度幸福感。市人大常委会要找准工作切入点、发力点、落脚点，充分发挥立法职能优势，紧盯制约相关工作推进的难点堵点问题，坚持“小切口”立法，为有关工作落地落实落细提供法治保障；要发挥人大监督优势，加强统筹协调，协同相关部门联动，实时跟进督导有关部门工作进度，探索建立完善合作机制，推动实现政务信息资源互通互联共享；要坚持把群众满意作为第一标准，加大监督力度，推进审批标准、审批过程更科学更透明，群众反映集中的焦点难点问题解决更高效更精准，要带着感情把人民群众的事办实办好。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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