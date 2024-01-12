洛阳将持续扩大退役军人优待证使用场景

记者从昨日召开的全市退役军人工作会议上获悉，我市今年将推行多项退役军人优惠政策，不断提升退役军人服务保障水平。

记者从昨日召开的全市退役军人工作会议上获悉，我市今年将推行多项退役军人优惠政策，不断提升退役军人服务保障水平。 记者从昨日召开的全市退役军人工作会议上获悉，我市今年将推行多项退役军人优惠政策，不断提升退役军人服务保障水平。 今年，我市将持续开展退役军人全员适应性培训，深入推进“人人持证、技能洛阳”建设，鼓励支持退役军人参加学历提升教育，帮助退役军人更好更快融入社会、进入市场、就业创业。同时，积极拓宽就业创业“新通道”，定向式向大型风口产业、制造业企业输送退役军人，探索推行国有银行创立信用贷款试点，在省外有条件地区探索成立“洛阳退役军人服务站”，切实为退役军人就业创业提供更加便捷高效的服务，持续激发广大退役军人就业创业活力。 今年，我市被省退役军人事务厅确定为全省唯一“兵教师”试点单位，市退役军人事务局将加强与教育、人社、财政等部门协调，出台相关工作方案，促进优秀退役军人到中小学任教。 全市退役军人事务系统今年将谋划建设军休服务设施、优抚医院、光荣院、军供服务设施、烈士纪念设施、双拥公园、服务中心(站)、退役军人标准化档案室等服务设施，更新完善困难救助系统和常态化联系系统，更好为退役军人提供法律援助、心理咨询等服务，并广泛动员社会各界参与退役军人帮扶救助工作。 另外，我市还将持续扩大退役军人优待证使用场景，提高“含金量”，力争公交、文旅面向全国持退役军人优待证人员提供优待。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 时义杰 朱耿瑞）