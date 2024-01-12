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瀍河区塔西社区体育公园建成投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.28 08:10

　　茶余饭后，到家门口的体育公园遛一圈，运动健身、喝喝咖啡……如此惬意的生活，在瀍河区塔西社区体育公园就能实现。记者近日获悉，该体育公园已建成投用。

　　篮球场、羽毛球场、乒乓球场、卡丁车场地、酒馆……近日，在中州东路与焦柳铁路交叉口东南角，家门口游园的变化让塔西社区居民李小静激动不已。“以前这里是一个小游园，建成时间长，缺少游乐设施，功能单一。如今，新建成的体育公园设施齐全，在家门口就能打球，方便多了。”当天，李小静与儿子正在切磋羽毛球技艺，打得酣畅淋漓。

　　去年，瀍河区决定对该游园进行改造提升，建设塔西社区体育公园，满足塔西社区、塔东社区及附近小区居民的运动需求。同时，该区坚持运营前置理念，按照“政府引导、市场运作、公众参与”的原则，引导社会资本投资，确保符合市场需求。

　　据介绍，该项目投资1200万元，建设有公益区域和运营区域。公益区域建设有1个篮球场、1个羽毛球场、4个乒乓球台等，满足附近居民的健身需求。运营区域的卡丁车、酒馆、咖啡馆、露营等项目，能够满足群众的个性化需求，并通过商业收入反哺公园，确保项目长效运行。

　　篮球场边的青年海报、别具一格的流行语……在这里，记者感受到了青春与活力。“我们项目的主题是‘享趣’，谐音是‘想去’，让青年能就近找到乐趣，放松心情。”该体育公园负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 郝再磊 陈锦）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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