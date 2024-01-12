聚焦重点 实干攻坚——四论以奋斗的你我成就奋进的洛阳

一次性新设5只规模超百亿元的产业投资基金！龙年伊始，一场百家基金进洛阳产业峰会，吸引了一大批国内知名投资机构涌入洛阳，带来“以投带引”赋能风口产业发展的无限遐想。抓项目、兴产业，解决“钱从哪里来”的难题，破解的无疑是“一通百通、一堵百堵”的瓶颈问题，突破的无疑是关节点、要害处。

一次性新设5只规模超百亿元的产业投资基金！龙年伊始，一场百家基金进洛阳产业峰会，吸引了一大批国内知名投资机构涌入洛阳，带来“以投带引”赋能风口产业发展的无限遐想。抓项目、兴产业，解决“钱从哪里来”的难题，破解的无疑是“一通百通、一堵百堵”的瓶颈问题，突破的无疑是关节点、要害处。

牵牛要牵牛鼻子，工作就要抓重点。凡事如果抓不住重点，或东一榔头、西一棒槌，或飘在空中、浮在面上，搞不清方向，找不准抓手，再宏伟的蓝图也只能是空中楼阁。也因此，秉持“既抓大事，又把大事抓具体”工作理念，市委书记江凌在全市2023年度工作总结表彰大会上鲜明强调，齐心协力开新局，必须聚焦重点、实干攻坚，进一步聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，聚焦引领性、带动性、支撑性强的重大项目，聚焦工作推进中容易造成堵点痛点的突出问题，找准抓手，集中攻坚。

“没有主次、不加区别，眉毛胡子一把抓，是做不好工作的。”近年来，新征程上的洛阳之所以能推动一批关系发展全局的大事要事取得实质性突破，闯出高质量发展新路子，关键就在于注重在操作层面深度研究工作，紧盯产业发展总体不足、城市平台功能总体薄弱、农村发展总体滞后等现实痛点，突出抓好产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，并细化任务、完善举措，精准发力，在产业发展上提出实施“136”工作举措，大力发展“四新一装备”等风口产业，在城市提质上提出实施“351”工作举措，加快推进“两建设、三改造”，在乡村振兴上创造性提出实施“151”工作举措，着力抓好“4+2”阶段性重点工作，牢牢扭住了现阶段洛阳高质量发展的重点工作和关键抓手，推动全市各项重点工作越抓越具体、越抓越深入、越抓越有效。

举网以纲，千目皆张。微观审视今天的洛阳，当中州时代新能源生产基地、洛阳石化百万吨乙烯等一批重大风口产业项目落地建设，上下游一大批配套项目和企业追“风”而来，产业迎来肉眼可见的格局重塑；当遍布家门口的邻里中心让你我尽享政务服务、休闲娱乐、医疗养老等“一站式服务”的便利，一条条城市道路经“人非共板”改造变得更加畅通，城市呈现可观可感的品质跃升；当遍地开花的精品民宿让乡亲们端上乡村旅游“金饭碗”，火热实施的城乡供排水一体化建设让广袤乡村群众吃水不愁了、用水方便了，乡村铺展鲜活动人的振兴画卷。管中窥豹，一叶知秋。实践充分证明，正是找准用好了牵引性、撬动性强的工作抓手，现代化洛阳建设才不断迈上新台阶！

工作抓住了重点、找准了抓手，就厘清了工作思路、前行方向，就抓住了主要矛盾，这本身就是一种实干。广大干部要大力弘扬深度研究工作、一线解决问题、勇于攻坚克难、狠抓闭环落实等优良作风，全力推动重点工作落实、重大项目建设、重要问题解决，确保各项工作真正抓到点子上；广大企业家要扭住事关企业生产经营、转型发展的重点工作，更加注重以市场化手段破瓶颈、以钉钉子精神抓落实，下大力气上好项目、出新产品、闯大市场，带领企业在高质量发展中扬帆远航。

牵一发而动全身，一子落而满盘活，坚持以重点工作突破带动全局工作跃升，洛阳定能拼出更出彩的未来！(洛平)