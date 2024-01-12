洛阳理工附中餐厅改造项目完工 新增1350个餐位

近日，走进洛阳理工附中改造后的餐厅，崭新的桌椅摆放整齐，就餐环境宽敞明亮。据介绍，洛阳理工附中餐厅改造项目目前已完工，施工人员正在加紧推进收尾工作。

近日，走进洛阳理工附中改造后的餐厅，崭新的桌椅摆放整齐，就餐环境宽敞明亮。据介绍，洛阳理工附中餐厅改造项目目前已完工，施工人员正在加紧推进收尾工作。

去年以来，我市加快推进8所未迁建高中改造提升项目，进一步优化教育资源配置、改善学生学习生活环境，洛阳理工附中餐厅改造项目便是其中之一。

改造后的餐厅共3层，每层450个餐位，并配备了12台大功率空调和2台电梯。“该餐厅由学校老旧房屋改造而成，风格简约时尚、造型大气美观。”市住建局相关负责人表示，改造时，施工人员还同步对餐厅南侧的破损路面进行了平整修缮，方便师生通行。

据洛阳理工附中相关负责人介绍，学校共有在校生3300余名，但原有餐厅只能容纳1000余人同时就餐。“因就餐环境拥挤，学校只能安排不同年级学生分时段‘错峰’吃饭，且餐厅近些年还出现了墙皮脱落、屋顶漏水等情况，给师生正常就餐带来了很大影响。”该负责人表示，新餐厅投用后，可为学校增加1350个餐位，将极大改善师生用餐环境。

据悉，在洛阳理工附中餐厅改造过程中，市住建局积极落实《洛阳市主题教育期间“大攻坚、见实效、建新功”工作方案》部署要求，倒排工期、加强督导，并成立专班驻场协调，明确每日施工任务，保证项目高质高效完成。“新餐厅投入使用后，还将对学校的旧餐厅进行提升改造，进一步优化师生用餐环境。”市住建局相关负责人表示。

此外，我市其他几所高中的改造及新建单体项目当前均按照任务计划节点有序推进。其中，河科大附中餐厅改造项目已完成屋顶钢结构及屋面岩棉夹芯板安装，正在进行室外电梯设备安装；河科大附中新建教学楼、洛六高新建餐厅宿舍楼项目已完成建设场地内电缆及给水、污水、消防管网迁移；洛十高新建教工宿舍已完成基坑下水泥土换填施工，正在进行地基承载力试验。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 赵旭辉 刘欣 文/图）