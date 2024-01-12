记者昨日从市商务局获悉，“洛阳味道”美食短视频大赛获奖名单出炉，公示截止时间为3月1日。
记者昨日从市商务局获悉，“洛阳味道”美食短视频大赛获奖名单出炉，公示截止时间为3月1日。
记者昨日从市商务局获悉，“洛阳味道”美食短视频大赛获奖名单出炉，公示截止时间为3月1日。
此次短视频大赛获得前十名的抖音账户分别为：“略略略啦”“There”“绿水青山”“龙龙是个优秀好青年”“燃烧的小黄豆”“xin1”“Phoenix1723”“是什么桥”“愚翁”“头一锅甜咸牛肉汤张荃杰”。该活动全方位展示了洛阳特色美食，深入挖掘美食背后的文化内涵，对洛阳特色餐饮体系构建与品牌打造、洛阳软实力提升及文旅融合发展起到推动作用。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟）
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