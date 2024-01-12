洛阳今明两天有小雨 冷空气来“串场”

今日洛阳多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，偏东风3级左右，气温0℃～10℃。

今日洛阳多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，偏东风3级左右，气温0℃～10℃。 近期，受两股冷空气频繁影响，气温回升之路略曲折，好在冷空气势力不是很强，升温仍是大趋势。 国家气候中心提示，今年1月，赤道太平洋大部分海温(海水表层温度)较往年同期偏高，东太平洋暖水中心偏高2.5℃以上。厄尔尼诺监测关键区海温为1.8℃，较2023年12月下降0.22℃，说明此次厄尔尼诺事件(从2023年5月开始)自今年1月开始衰减，峰值出现在2023年12月，是一次中等强度的厄尔尼诺事件。国家气候中心预计，未来3个月赤道中东太平洋海温会继续下降，4月前后此次厄尔尼诺事件结束。 市气象台根据最新气象资料分析，今日及3月4日前后，受冷空气扩散及高空短波槽东移的共同影响，我市有弱降水天气。 最近几天天气预报 今日：多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，偏东风3级左右，气温0℃～10℃。 明日：阴天间多云，局地有零星小雨，偏东风3级左右，气温1℃～8℃。 3月1日(周五)：多云，气温0℃～10℃。 3月2日(周六)：晴天间多云，偏西风3级～4级，气温0℃～13℃。 3月3日(周日)：晴天到多云，气温0℃～16℃。 3月4日(周一)：多云到阴天转小雨，气温4℃～10℃。 3月5日(周二)：阴天到多云，气温3℃～12℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）