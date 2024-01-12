河南文旅投资集团：以洛阳为突破 助力郑汴洛国际文化旅游目的地建设

银基国际旅游度假区夺得春节期间全省景区客流和营收“双第一”，设立元宇宙基金，重点支持洛阳5G+XR元宇宙产业园构筑集国风文化、工业质感、未来科技于一身的新文旅新体验……27日，记者从河南文旅投资集团2024年工作会议上获悉，去年，该集团在创新突破、项目支撑、品牌引领等方面不断提升，各项工作取得新进展新成效。

银基国际旅游度假区夺得春节期间全省景区客流和营收“双第一”，设立元宇宙基金，重点支持洛阳5G+XR元宇宙产业园构筑集国风文化、工业质感、未来科技于一身的新文旅新体验……27日，记者从河南文旅投资集团2024年工作会议上获悉，去年，该集团在创新突破、项目支撑、品牌引领等方面不断提升，各项工作取得新进展新成效。

作为实施河南文旅文创融合战略的方面军和顶梁柱，2024年，河南文旅投资集团将继续扎根洛阳文旅沃土，进一步整合壮大资产规模，加强战略投资布局，创新运营管理理念，推动文旅文创融合战略落地落实。将以洛阳为重点，推进郑汴洛国际文化旅游目的地建设，加快推进在重大文化旅游地标项目打造和康养、体育、民宿建设等方面的合作，共塑年轻、时尚、活力的华夏古都IP新风貌。加快推进与信阳、南阳等地深化合作，加速全链条资源要素整合提升，围绕康养、休闲、研学、运动等业态，打造一批生态养老、田园养老、观光度假等特色康养旅游基地。以“四都两阳”(洛阳、郑州、开封、安阳和信阳、南阳)为龙头牵引，带动全省其他各地市文旅资源集聚发力，围绕黄帝故里、老家河南、天下黄河、华夏古都、中国功夫等中华文化IP，参与助力打造全省10条精品旅游线路。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图）