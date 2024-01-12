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今年洛阳95%以上医保服务事项将实现“掌上办”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 19:55

　　27日，洛阳市医疗保障工作会议召开。今年，洛阳市将紧扣全面深化改革、精细化管理服务、数据提质赋能三条主线，着力抓政策体系建设、医保公共服务等六个方面重点工作，推行多项医保惠民政策，让群众更有“医”靠。

　　●巩固拓展医保脱贫攻坚成果

　　抓好脱贫人口、农村低收入人口参保工作，做好防止返贫监测对象医保帮扶，持续推进困难群众动态参保、应保尽保。

　　健全防止因病返贫致贫长效机制，做好防范化解因病返贫致贫风险监测预警工作，做好刚性支出困难家庭重病患者医疗救助，不断巩固拓展“基本医疗有保障”成果。

　　●健全多层次医疗保障体系

　　完善基本医疗保险和生育保险政策，健全多层次医疗保障体系。

　　继续完善基本医保门诊保障机制，推动普通门诊统筹、居民医保“两病”门诊用药保障、门诊慢性病、门诊特药管理、“双通道”药品管理等政策的规范和衔接；规范基层医疗机构住院报销政策；完善灵活就业人员、新业态从业人员参加职工医保政策措施，增强其参加职工医保的政策吸引力。

　　●持续扩大异地就医直接结算范围

　　调整洛阳市基本医疗保险待遇政策，重点是门诊慢特病病种及支付标准优化，统一规范洛阳市门诊慢特病经办服务流程。

　　持续扩大异地就医直接结算范围，在5种跨省和15种全省门诊慢特病直接结算的基础上，稳妥有序扩大门诊慢特病直接结算病种数量，进一步减轻群众异地就医“跑腿、垫资”负担。

　　●建立“15分钟医保服务圈”

　　推行“医保+邻里中心”一站式服务新模式。将医保服务标准化建设同“邻里中心”建设协同推进，规范建设医保服务大厅、便民服务站(点)，在各级医保服务窗口，开展“一窗式”综合受理，拓展医院、药店、企事业单位、银行网点等多个维度的医保延伸服务，实现洛阳市二级以上医疗机构医保工作站全覆盖。

　　围绕解决服务群众难点、堵点问题，从经办服务、定点联系、监督质效三方面发力，建立以乡镇党群服务中心医保经办站为主体、乡镇卫生院医保经办站为补充、村(社区)医保经办点为“前哨”的“15分钟医保服务圈” ，推动医保经办向基层延伸。

　　●95%以上医保服务事项实现“掌上办”

　　不断充实“智慧医保”服务内容。打造互联互通的线上服务矩阵，拓展洛阳医保“云服务”功能，实现95%以上医保服务事项“网上办”“掌上办”“不见面办”。通过信息化手段为基层医保经办服务“赋能”，发挥社区医保服务就近办优势，借助自助办理渠道指导、帮办、代办。

　　扩大医保业务“洛阳市通办”范围，实现同一医保事项，一个待遇标准、一个服务流程、一个解释口径，让群众只进一扇门，办成多件事。

　　●推进支付方式改革

　　完善DIP付费病种目录库、等级系数、结算办法、绩效考核、运行监管等配套政策，提高支付管理绩效，逐步形成标准规范、管用高效的医保支付新机制。

　　落实医保基金运行月分析、季通报、季座谈制度。逐步扩大日间病房试点单位，探索开展日间手术医保结算工作。

　　●严厉打击欺诈骗取医保基金行为

　　聚焦虚假诊疗、倒卖医保药品、虚假购药等行为，联合检察、公安、财政、卫健等部门开展专项整治。严肃查处欺诈骗取、违规获取医保基金以及监督管理中存在的腐败问题和不正之风。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 田超 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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