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洛阳“生态伏牛”1号旅游公路预计明年年底前建成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 19:55

　　2月27日，记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，截至目前，“生态伏牛”1号旅游公路已完成建设574.6公里，实现主环线贯通。

　　建设“生态伏牛”1号旅游公路，旨在落实河南省四大“1号旅游公路”建设要求，织密洛阳南部地区路网，推动洛阳南部伏牛山片区高质量发展。

　　2022年，洛阳市在全省范围内率先谋划实施“1号旅游公路”项目，通过新建、改建、提升一批干线公路及农村公路，形成结构合理、功能完善、路景交融、各具特色、宜行宜游”的“快进慢游深体验式旅游公路，带动周边地域的生态、休闲、旅游、产业、景观路全面提升，实现“枢纽经济+美丽乡村”的融合发展。目前，该项目已初步形成“主线串联、支线循环、联通景区、贯通城乡”的全域旅游公路网，打造出具有洛阳特色的“交通+旅游+产业”模式，形成了洛阳特色旅游公路品牌。

　　按照相关规划，“生态伏牛”1号旅游公路拥有1条主环线、4条联络线、18条微循环道路/支线，共计约1437公里，涉及汝阳、嵩县、栾川、洛宁、宜阳5县，28家3A级及以上景区，惠及235万群众。截至目前，该项目已建成62个配套设施，包括48座公路驿站、2个观景平台、12个停车区。

　　今年，“生态伏牛”1号旅游公路主要建设支线项目，年度任务为230公里，同时继续推进配套设施项目建设。整个项目预计于2025年年底前完成。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 吴伟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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