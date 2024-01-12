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洛阳各县区纷纷召开“新春第一会” 透露新年新气象
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 18:35
 

　　人勤春早，实干争先。春节过后，不少县区纷纷召开“新春第一会”，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，谋新篇、开新局。各县区的“新春第一会”都有哪些特点和亮点，提出哪些新的目标，都有哪些具体抓手推动市委部署要求落地落实？“新春第一会”如何展示各县区以奋斗之你我成就奋进洛阳的信心决心和状态？话不多说，本期时政·深一度，我们直奔“新春第一会”会场，一起探寻洛阳2024年的奋进之路。

　　收心提气，“过年模式”迅速切换为“工作状态”

　　“我们要迅速从温馨惬意的‘过年模式’，切换到奋勇争先的‘工作状态’。”“拿出‘开局就是决战、起步就是冲刺’的精神和斗志。”……

　　春节过后第一个工作日至今，洛阳不少县区都召开了“新春第一会”。

　　从时间上梳理，“新春第一会”多数在节后上班第一周召开，展现出时间不等人、机遇不等人、发展不等人的劲头。

　　从形式上梳理，不少县区“新春第一会”均为“三级干部会议”。按照往年惯例和其他地区经验，三级干部会议是县、乡镇(街道)、村(社区)三级干部会议，总结过去一年的工作，全面安排新的一年发展任务，动员三级干部进一步统一思想，抓好重点任务落实。

　　节后首日，偃师、瀍河率先召开三级干部会议，第一时间安排部署开年任务，迅速转变工作状态。伊川、宜阳、孟津、涧西、新安等紧随其后，都以三级干部会议的形式将工作任务细化至村(社区)，充分调动起基层干事创业的活力动力。

　　此外，记者梳理发现，也有部分县区结合自身工作重点，以专项会议开始新一年的谋篇布局。

　　洛宁县紧盯城市提质，将2024年全国文明城市创建工作推进会作为“新春第一会”，明确将聚焦全域创建不平衡等问题，开展创建达标提升专项行动。

　　作为洛阳文旅强区，老城区将“2024旅游服务提升年”工作动员大会作为“新春第一会”，全面总结老城文旅在全国火爆出圈的亮点、举措，并通过一系列创新做法在文旅领域持续发力。

　　“民宿集群强势崛起、乡村旅游持续兴起、旅游带动全面突起……”栾川县则将该县两会作为“新春第一会”，详细梳理一年来的工作成效，号召大家坚持干字当头、实字为先，共同以奋斗和实干开启栾川新篇章。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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