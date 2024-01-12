2月29日起，洛阳43路、208路公交优化调整

刚刚，洛阳公交微信公众号发布消息，2月29日起，43路、208路优化调整，V1路取消。具体内容如下：

优化调整43路、取消V1路

为合理配置公共资源，提高公交通行效率和利用率，洛阳公交集团将于2月29日起，优化调整43路、取消V1路。

43路优化调整后，去程从谷水西发车，走建设路、中州西路、重庆路、建设路、衡山路、樱党线到达终点站柿园社区，回程与去程一致。票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。采用定时定点发车模式，谷水西发车时间为：8：00、9：00、10：00、12：00、13：00、14：00、15：00、16：00、17：00、19：00；柿园社区发车时间为：8：17、9：17、10：17、12：17、13：17、14：17、15：17、16：17、17：17、19：17。

同时取消V1路，开通43路(广文南路班次)，去程从谷水西发车，走建设路、秦岭路、广文南路、秦岭路、中州西路、重庆路、建设路、衡山路、樱党线到达终点站柿园社区，回程与去程一致。票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。采用定时定点发车模式，谷水西发车时间为：7：00、11：00、18：00；柿园社区发车时间为：7：25、11：25、18：25。

优化调整208路

为合理配置公共资源，提高公交通行效率和利用率，同时接驳地铁1号线长安路站，洛阳公交集团将于2月29日起，优化调整208路。

208路优化调整后，线路截短到西苑路长安路口设为终点站，不再去往牡丹广场。去程从谷水西发车，走建设路、秦岭路、天山路、科文路、天山路、南华路、武汉南路、西苑路到达终点站西苑路长安路口(地铁1号线长安路站)，回程与去程一致。票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡，首末班发车时间为：谷水西6：20—19：50，西苑路长安路口6：50—20：20。⑥